Estados Unidos 2026 Matt Crocker deja la selección de Estados Unidos previo al Mundial 2026 Inesperada salida en el cuadro de Las Barras y las Estrellas en su organización previo a la Copa del Mundo.

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Federación de Futbol de Estados Unidos, U.S. Soccer, anunció la salida de Matt Crocker, quien fungía como director deportivo de las selecciones nacionales.

Esta decisión fue dada a conocer mediante un comunicado de prensa, a menos de dos meses del arranque del Mundial 2026, donde Estados Unidos es anfitrión junto a México y Canadá.

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¿Por qué se va Matt Crocker de Estados Unidos?



El comunicado de U.S. Soccer señala que Matt Crocker buscará otra oportunidad de trabajo en el extranjero, pero de acuerdo a reportes de la prensa, se señala que tendrá esa misma función de inmediato con la federación de Arabia Saudita.

"Ha sido un privilegio formar parte de la U.S. Soccer durante un período tan importante para este deporte en el país. Agradezco a todas las personas con las que he tenido la oportunidad de trabajar en la Federación, desde nuestros entrenadores y jugadores hasta nuestro personal técnico y administrativo. Estoy orgulloso de lo que hemos construido juntos".

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En el mismo comunicado y a pesar de los posibles rumores de una salida de Mauricio Pochettino como entrenador de Las Barras y las Estrellas, el comunicado anunció su continuidad del proyecto.

"Los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 continúan bajo la dirección de los entrenadores Mauricio Pochettino y Emma Hayes, quienes mantienen la plena autoridad sobre el rendimiento de los equipos y la preparación para el torneo.

"Los planes para la Copa Mundial están establecidos desde hace tiempo y no sufrirán modificaciones a raíz de esta transición. Tanto los entrenadores como su cuerpo técnico siguen centrados en su trabajo, con el pleno apoyo de la dirección de la Federación".

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El Director de Operaciones, Dan Helfrich, brindará supervisión y apoyo ejecutivo a todas las operaciones deportivas de la Federación, trabajando en estrecha colaboración con el Subdirector Deportivo, Oguchi Onyewu, la Jefa de Desarrollo de la Selección Nacional Juvenil Femenina, Tracey Kevins, y el resto del equipo directivo deportivo, garantizando así la continuidad.