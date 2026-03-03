    Estados Unidos 2026

    Selección de Estados Unidos revela fecha para convocatoria final al Mundial 2026

    De acuerdo a reportes, la U.S. Soccer hará un evento nacional para dar a conocer a los 26 jugadores.

    Por:Antonio Quiroga
    Video Estados Unidos da fecha para revelar convocatoria al Mundial 2026

    A 100 días del arranque de la Copa del Mundo 2026, la selección de Estados Unidos marcó una fecha importante en su calendario para revelar su convocatoria final.

    De acuerdo a reportes, la U.S. Soccer hará una fiesta en New York con varios jugadores presentes, así como artistas, para conocer a los 26 jugadores que disputarán el Mundial 2026.

    La información fue dada a conocer este martes por el periodista Steven Goff, quien es insider del conjunto de Las Barras y las Estrellas desde hace varios años.

    LOS POSIBLES JUGADORES DE ESTADOS UNIDOS AL MUNDIAL 2026


    Uno de los jugadores que puede aparecer en la convocatoria final es Alejandro Zendejas del América, quien se espera regrese de una lesión esta misma semana en la Liga MX con fecha doble.

    Entre los favoritos a aparecer en el listado de Mauricio Pochettino sobresalen nombres como el de Christian Pulisic, Weston McKennie, Diego Luna, Sergiño Dest, Gio Reyna, entre otros.

    No se espera que sea una convocatoria con puros jugadores que militan en el futbol de Europa, al tener elementos como Miles Robinson, Tim Ream, Tim Tillman o Diego Luna que juegan en la MLS.

    Estados Unidos está en el Grupo del Mundial 2026 junto a Australia, Paraguay y el ganador de la Ruta C del Repechaje de UEFA entre Eslovaquia, Kosovo, Turquía y Rumania.

    Video ¿Qué pasa si Irán se retira del Mundial 2026 de la FIFA?
