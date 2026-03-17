Mundial 2026 Jardine revela situación de Zendejas tras su omisión en lista de Estados Unidos para Fecha FIFA El director técnico del América señala que el jugador azulcrema es uno de los tres mejores de la Liga MX.

Video Zendejas queda fuera de la convocatoria de Estados Unidos para la fecha FIFA de marzo

André Jardine, director técnico del América, señaló que si bien no ha hablado con Alejandro Zendejas del tema, cree que el jugador azulcrema pueda estar "frustrado" por no ser convocado con la Selección de Estados Unidos a la Fecha FIFA de marzo.

Mauricio Pochettino, director técnico de la Selección de Estados Unidos, omitió a Alejandro Zendejas de la lista de la convocatoria del conjunto de las barras y las estrellas para enfrentar a Bélgica y Portugal en partidos amistosos.

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Jardine confió en que, a pesar de la omisión de Zendejas, el jugador azulcrema tiene amplias posibilidades de representar a la Selección de Estados Unidos en la Copa Mundial de la FIFA 26.

“No, no platiqué con él, debe estar frustrado, un poco, tiene ese objetivo, expectativa, va a pelear hasta el último día para estar en la copa, la competencia, los buenos torneos, tiene muchas chances de estar en el Mundial, sí buscar su mejor nivel, sabe el potencial que tiene y muchas chaces de estar en el Mundial”, dijo Jardine de cara al partido entre América y Philadelphia, vuelta de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup.

Además, Jardine respaldó la labor de Alejandro Zendejas y consideró que ocupa un lugar sobresaliente en el futbol mexicano, incluso entre los tres mejores futbolistas de la Liga MX, a su consideración.

“Es complicado hablar, yo ya estuve en el rol de seleccionador, dar opinión son con los quje compite, no tengo profundidad para la opinión, que Zendejas viene haciendo torneo tras torneo, decisivo en América, lo considero entre los mejores tres futbolistas de la liga, sé que no es fácil encontrar una mejor opción que Zende, pero desconozco la profundidad”.