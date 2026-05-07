Estados Unidos 2026 Johnny Cardoso prende las alarmas en Estados Unidos rumbo al Mundial 2026 Por el momento ha sido descartado para jugar lo que resta de temporada en LaLiga con los Colchoneros

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Johnny Cardoso podría perderse el Mundial 2026 tras lesión con Atlético de Madrid

La selección de Estados Unidos recibió una pésima noticia luego de que Johnny Cardoso sufriera una lesión en el tobillo derecho durante un entrenamiento con el Atlético de Madrid, la cual podría dejarlo fuera de la Copa Mundial FIFA 2026.

El mediocampista tuvo que abandonar la práctica tras resentirse físicamente y, de inmediato, fue sometido a estudios médicos.

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¿Qué lesión sufrió Johnny Cardoso con el Atlético de Madrid?

Los reportes desde España señalan que el futbolista presenta un esguince de alto grado en el tobillo derecho, lesión que lo dejaría fuera de lo que resta de la temporada con el conjunto colchonero. La recuperación podría tomar varias semanas y ahora su presencia en el Mundial 2026 está en duda.

¿Johnny Cardoso peligra para el Mundial 2026?

La lesión llega en un momento complicado para el combinado estadounidense, ya que Mauricio Pochettino definirá próximamente la lista final para la Copa del Mundo. Cardoso apuntaba a ser uno de los elementos clave en el mediocampo del USMNT.

El volante de 24 años venía consolidándose en Europa tras su paso por el Real Betis y su llegada al Atlético de Madrid, donde logró sumar minutos importantes tanto en LaLiga como en competencias internacionales.