Estados Unidos 2026 Fechas y horarios de los juegos de Estados Unidos en el Mundial 2026 Estados Unidos disputará su duodécima Copa Mundial y encabezará el Grupo D.

Como uno de los organizadores del torneo, Estados Unidos aseguró automáticamente su lugar en el Mundial 2026 y afrontará su segunda Copa consecutiva tras llegar a los octavos de final en Qatar 2022.

Será también la segunda ocasión en que el país organice el torneo, después de la edición de 1994.

La mejor actuación de la selección estadounidense en una Copa del Mundo se remonta a 1930, cuando alcanzó las semifinales.

Estados Unidos y su reto como anfitrión

Ubicado como cabeza del Grupo D, Estados Unidos compartirá sector con Paraguay, Australia y el ganador del repechaje UEFA entre Eslovaquia-Kosovo y Turquía-Rumania.

La localía y la evolución reciente del plantel generan expectativas importantes. Con futbolistas consolidados en ligas europeas como Christian Pulisic, Weston McKennie y Giovanni Reyna, el objetivo mínimo parece ser avanzar a la fase eliminatoria.

Cómo ver los partidos de Estados Unidos en ViX

La participación de Estados Unidos en la Copa Mundial de la FIFA 26 podrá seguirse en ViX, la plataforma que ofrecerá todos los encuentros del torneo.

Calendario completo de Estados Unidos en la fase de grupos

Estados Unidos disputará sus tres encuentros del Grupo D en sedes nacionales. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y Tiempo del Este.

Viernes 12 de junio de 2026

● Estados Unidos vs. Paraguay en Estadio Los Ángeles a las 19:00 MX, 21:00 ET

Viernes 19 de junio de 2026

● Estados Unidos vs. Australia en Estadio Seattle a las 13:00 MX, 15:00 ET

Jueves 25 de junio de 2026