    Estados Unidos 2026

    Fechas y horarios de los juegos de Estados Unidos en el Mundial 2026

    Estados Unidos disputará su duodécima Copa Mundial y encabezará el Grupo D.

    Por:
    Daniel Corona
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Así podrás ver TODO el Mundial 2026! ¿Cuánto cuesta y cómo conseguirlo?

    Como uno de los organizadores del torneo, Estados Unidos aseguró automáticamente su lugar en el Mundial 2026 y afrontará su segunda Copa consecutiva tras llegar a los octavos de final en Qatar 2022.

    Será también la segunda ocasión en que el país organice el torneo, después de la edición de 1994.

    PUBLICIDAD

    La mejor actuación de la selección estadounidense en una Copa del Mundo se remonta a 1930, cuando alcanzó las semifinales.

    Estados Unidos y su reto como anfitrión

    Ubicado como cabeza del Grupo D, Estados Unidos compartirá sector con Paraguay, Australia y el ganador del repechaje UEFA entre Eslovaquia-Kosovo y Turquía-Rumania.

    La localía y la evolución reciente del plantel generan expectativas importantes. Con futbolistas consolidados en ligas europeas como Christian Pulisic, Weston McKennie y Giovanni Reyna, el objetivo mínimo parece ser avanzar a la fase eliminatoria.

    Cómo ver los partidos de Estados Unidos en ViX

    La participación de Estados Unidos en la Copa Mundial de la FIFA 26 podrá seguirse en ViX, la plataforma que ofrecerá todos los encuentros del torneo.

    Al ya ser usuario de ViX Premium, solo necesitas adquirir el Pase Mundial 2026 por $499 MXN para acceder a los 104 partidos. Esta promoción estará vigente por tiempo limitado

    En caso de no contar con suscripción, deberás contratar ViX Premium anual y después activar el Pase Mundial 2026. La promoción también estará disponible para ti.

    Consulta los detalles en https://todoelmundialporvix.com y asegura tu acceso a la cobertura completa del Mundial 2026.

    PUBLICIDAD

    Calendario completo de Estados Unidos en la fase de grupos

    Estados Unidos disputará sus tres encuentros del Grupo D en sedes nacionales. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y Tiempo del Este.

    Viernes 12 de junio de 2026

    ● Estados Unidos vs. Paraguay en Estadio Los Ángeles a las 19:00 MX, 21:00 ET

    Viernes 19 de junio de 2026

    ● Estados Unidos vs. Australia en Estadio Seattle a las 13:00 MX, 15:00 ET

    Jueves 25 de junio de 2026

    ● Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo vs. Estados Unidos en Estadio Los Ángeles a las 20:00 MX, 22:00 ET

    Relacionados:
    Estados Unidos 2026Mundial 2026Equipos Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX