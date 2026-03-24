    Bélgica

    Bélgica anuncia bajas de Lukaku, Trossard y Vaneken para partidos ante México y Estados Unidos

    El atacante del Napoli prefiere optimizar su condición física, Trossard y Vaneken no viajan por lesión

    Por:
    Omar Carrillo
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    Video ¡Tremendo gesto! Lukaku levanta a dos reporteros que cayeron por su ‘culpa’

    Bélgica anunció este martes que Romelu Lukaku, del Napoli, no participará en los partidos de preparación rumbo al Mundial 2026 ante Estados Unidos y México.

    Sin dar mayores detalles, la cuenta oficial de los Red Devils en X informó que el exjugador del Chelsea, Manchester United e Inter de Milán, entre otros: "ha optado por centrarse en el entrenamiento para optimizar aún más su condición física. La KBVB respeta su decisión y le desea mucha suerte".

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    Por otro lado, Bélgica, como ocurre con el resto de selecciones a lo largo y ancho del mundo, también ha sido víctima de las lesiones para la siguiente fecha FIFA y confirmó que Leandro Trossard, del Arsenal, y Hans Vanaken, del Brujas no viajarán a los Estados Unidos por lesión.

    La Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre, como ya ocurrió con Portugal y Cristiano Ronaldo, enfrentará el partido sin una de sus figuras de los Red Devils.

    Sin embargo, al igual que con los lusos, los belgas viajan con el resto de sus estrellas y, seguramente, no verán disminuido su poder en ninguna de sus líneas.

    Bélgica enfrentará a Estados Unidos el próximo sábado 28 de marzo en Atlanta, Georgia, mientras el duelo ante México se celebrará en Chicago tres días más tarde.

    Video Bélgica anuncia convocatoria para partidos amistosos ante México y Estados Unidos
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