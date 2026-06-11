Mundial 2026 Lamine Yamal sorprende al salir de compras en Estados Unidos y se vuelve viral El seleccionado español fue visto en un supermercado con toda tranquilidad en un momento que fue captado por algunos fanáticos y que pronto se volvió tendencia en redes sociales.

Por: Emmanuel Mondrgón Síguenos en Google

Video Lamine Yamal es visto en un supermercado en EU y se vuelve viral

El seleccionado de España, Lamine Yamal causó sorpresa luego de ser visto comprando en un Walmart en Estados Unidos. Pronto los videos y fotografías circularon en redes sociales y se volvieron virales.

De acuerdo con las publicaciones Yamal estaba comprando en la ciudad de Georgia. En los videos se le observa empujando su carrito junto a otras personas. En sus propias redes sociales el mismo jugador dio cuenta del hecho.

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"Imagina que vas al supermercado y te encuentras a Lamine Yamal", comentaron algunos internautas que compartieron el video del jugador que se encuentra concentrado con su selección para disputar el Mundial 2026.

¿LAMINE YAMAL LLEGARÁ A TIEMPO AL DEBBUT DE ESPAÑA EN EL MUNDIAL?

Yamal, que se lesionó en la recta final de la temporada con el Barcelona, se mantiene en recuperación en espera de llegar a tiempo para el debut de España en la Copa del Mundo.

La Furia Roja se enfrenta a Cabo Verde en su primer partido, pero la prensa española considera que probablemente no vea minutos. Las expectativas también son desalentadoras respecto al segundo partido ante Arabia Saudita.