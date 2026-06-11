Lamine Yamal sorprende al salir de compras en Estados Unidos y se vuelve viral
El seleccionado español fue visto en un supermercado con toda tranquilidad en un momento que fue captado por algunos fanáticos y que pronto se volvió tendencia en redes sociales.
El seleccionado de España, Lamine Yamal causó sorpresa luego de ser visto comprando en un Walmart en Estados Unidos. Pronto los videos y fotografías circularon en redes sociales y se volvieron virales.
De acuerdo con las publicaciones Yamal estaba comprando en la ciudad de Georgia. En los videos se le observa empujando su carrito junto a otras personas. En sus propias redes sociales el mismo jugador dio cuenta del hecho.
"Imagina que vas al supermercado y te encuentras a Lamine Yamal", comentaron algunos internautas que compartieron el video del jugador que se encuentra concentrado con su selección para disputar el Mundial 2026.
¿LAMINE YAMAL LLEGARÁ A TIEMPO AL DEBBUT DE ESPAÑA EN EL MUNDIAL?
Yamal, que se lesionó en la recta final de la temporada con el Barcelona, se mantiene en recuperación en espera de llegar a tiempo para el debut de España en la Copa del Mundo.
La Furia Roja se enfrenta a Cabo Verde en su primer partido, pero la prensa española considera que probablemente no vea minutos. Las expectativas también son desalentadoras respecto al segundo partido ante Arabia Saudita.
Se estima que sea hasta el juego ante Uruguay cuando pueda ver sus primeros minutos en la Copa del Mundo donde España es una de las favoritas y Lamine Yamal está llamado a ser una de las figuras a seguir.