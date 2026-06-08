Mundial 2026 España no contará con tres jugadores para su partido amistoso ante Perú en Puebla La Roja iniciará su camino en la Copa Mundial de la FIFA 26 el próximo 15 de junio ante Cabo Verde.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Lamine Yamal y Nico Williams no viajaron a México por esta razón

La Selección de España viajó a México para disputar un partido de preparación frente a su similar de Perú de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A su llegada, se desplazaron al Estadio de Puebla, lugar donde se realizará el encuentro, ahí habló con los medios de comunicación el técnico Luis de la Fuente donde dio a conocer que tres jugadores no hicieron el viaje para el partido.

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“Buenas noches, primero decirles que estamos encantados de estar aquí, Nico Williams, Lamine Yamal y Víctor Muñoz están cumpliendo con los plazos de recuperación, están muy bien, estos días seguirán trabajando ahí para hacer trabajo más específico, cumpliendo los plazos”.

De la Fuente aseguró que siguen las indicaciones del cuerpo médico, para mantenerse enfocados a la recuperación física.

“ Creo que si siguen esta evolución podrán estar los tres para el próximo partido y disponibles, así que creo que es una gran noticia, pero lamentamos que no estén aquí acompañándonos, pero las indicaciones de los servicios médicos como de la preparación física nos indicaba que se quedaran”.

El técnico de España confía en que con el buen trabajo estén listos para el próximo partido, el cual será ya dentro de la Copa del Mundo.

“En condiciones estaríamos, calculamos si no hay inconvenientes en estos días que están en disposición de contar con ellos el día 15, ahora si me dices para administrar el partido, eso es más complicado, pero que están en disposición de jugar, lo que estimemos oportuno, yo creo que van a estar los tres”.