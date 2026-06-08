España 2026 Lamine Yamal y Nico Williams se disculpan con Puebla por perderse el España vs. Perú Los jugadores españoles son las grandes ausencias del partido amistoso a disputarse en el estadio Cuauhtémoc por lo que se dirigieron a los aficionados mexicanos.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor se disculpan con aficionados de Puebla

Los futbolistas Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz serán las grandes ausencias del partido amistoso que España disputará ante Perú esta noche en Puebla, dejando con las ganas a los aficionados que esperaban poder verlos en vivo.

Ante esto, los jugadores enviaron un mensaje a los fans poblanos en donde se disculparon por no poder asistir a ese encuentro, del que aseguraron que les hubiera gustado estar ahí, pero las lesiones no se los permitieron.

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Los tres futbolistas se mantienen en proceso de recuperación de cara a la Copa del Mundo; sin embargo, no perdieron la oportunidad de recordar que se encontrarán con los aficionados mexicanos en el partido ante Uruguay ya en el Mundial.

"Hola Puebla, qué tal. Aquí Víctor, Lamine y Nico. Nos hubiera encantado estar ahí con ustedes, pero saben que estamos recuperándonos de una lesión. Pero nos vemos en el partido contra Uruguay y espero que disfruten mucho", expresó Williams.

¿CUÁNDO JUGARÁ ESPAÑA VS. URUGUAY EN MÉXICO?

Uruguay se enfrentará a España en partido correspondiente a la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 el próximo 26 de junio en el estadio Guadalajara a las 18:00 horas.