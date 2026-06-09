Mundial 2026 Pedri, sorprendido por el cariño que recibió España en México El futbolista de La Roja afirmó que no temen cargar con la etiqueta de favorito en el Mundial 2026.

Por: Javier Carmona Torres Síguenos en Google

Video Pedri lanza elogios a la afición mexicana por el apoyo a España

La Selección de España cerró su etapa de preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, al vencer este lunes (3-1) al representativo de Perú en el Estado Cuauhtémoc, en Puebla.

Tras la victoria, el futbolista del Barcelona, Pedri, externó sus sensaciones sobre el cálido recibimiento que tuvo La Roja en suelo mexicano.

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“Que coreen mi nombre siempre es bonito y, sobre todo, era un partido para coger sensaciones de cara al Mundial y estoy con ganas de que ya llegue el primer partido. No sabía que tenían tanto cariño aquí y es muy bonito que coreen tu nombre y hay que darle las gracias sobre todo", indicó el futbolista.

Por su parte, Oyarzabal secundó las palabras de Pedri sobre lo bien que se sintió en suelo mexicano: "Estoy contento de estar aquí en México, vuelta para Estados Unidos y a lo que viene ya", agregó.

¿España es favorita para ganar el Mundial del 2026?

Pedri, que colaboró con el segundo gol de España ante Perú, reconoció que en el seno del selectivo no temen cargar con la etiqueta de favorito para ganar la competencia que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

"Bueno, nos ponen la etiqueta de favorito. Está claro que no la rechazamos. Nos sentimos una selección muy buena, una familia, pero después se tiene que demostrar", dijo Pedri en zona mixta, tras el partido ante Perú.