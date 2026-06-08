España 2026 España llega a México al son de mariachi para el juego amistoso ante Perú La Furia Roja encara su último juego de preparación antes del Mundial 2026.

Video España llega a México al son de mariachi para el juego amistoso ante Perú

La Selección de España tuvo un gran recibimiento en su llegada a territorio mexicano para disputar su último juego de preparación de cara al debut en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Las redes sociales de La Furia Roja compartieron con emoción el gesto de los mexicanos a su llegada, pues al bajar del avión los recibieron al son de mariachi y una gran cantidad de fanáticos esperaban impacientes por la foto del recuerdo o un autográfo.

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Y es que desde hace 40 años, la Selección de España no pisaba territorio poblano desde que lo hicieran el 22 de junio de 1986 para disputar el segundo Mundial albergado por México.

Este martes 8 de junio, España disputará su último partido amistoso --su séptimo compromiso en suelo mexicano-- en el Estadio Cuauhtémoc ante Perú, selección que se quedó fuera de la Copa del Mundo 2026.

Calendario completo de España en la fase de grupos

España disputará sus tres encuentros del Grupo H en sedes de Estados Unidos y México. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y tiempo del Este.