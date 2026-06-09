    Mundial 2026

    España sueña con mantener su invicto durante el Mundial 2026

    ‘La Roja’ derrotó al combinado peruano en el Cuauhtémoc previo al Mundial 2026, y con ello mantiene una racha de invictos que desea mantener.

    Por:
    Ricardo Escartín Mondragón
    add
    Síguenos en Google
    Video La increíble racha invicta que España mantiene rumbo al Mundial 2026

    España goleó a Perú por 3-1 en el estadio Cuauhtémoc, lo que significó su partido de despedida rumbo al Mundial 2026 y con ello mantuvo una racha de imbatibilidad que genera muchas expectativas.

    Tomando en cuenta el partido ante la ‘Albirroja’, el combinado ibérico lleva un total de 30 partidos que no pierde a 90 minutos, con 22 partidos ganados y 8 empatados.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    España genera dudas pero golea a Perú en el Cuauhtémoc rumbo al Mundial 2026
    1 mins

    España genera dudas pero golea a Perú en el Cuauhtémoc rumbo al Mundial 2026

    Seleccion Espana
    Luis de la Fuente pone a Lamine Yamal a la altura de Messi
    2 mins

    Luis de la Fuente pone a Lamine Yamal a la altura de Messi

    Seleccion Espana
    Alineación confirmada de España ante Perú
    1 mins

    Alineación confirmada de España ante Perú

    Seleccion Espana
    Lamine Yamal y Nico Williams se disculpan con Puebla por perderse el España vs. Perú
    1 mins

    Lamine Yamal y Nico Williams se disculpan con Puebla por perderse el España vs. Perú

    Seleccion Espana
    España llega a México al son de mariachi para el juego amistoso ante Perú
    1 mins

    España llega a México al son de mariachi para el juego amistoso ante Perú

    Seleccion Espana
    España no contará con tres jugadores para su partido amistoso ante Perú en Puebla
    1 mins

    España no contará con tres jugadores para su partido amistoso ante Perú en Puebla

    Seleccion Espana
    Luis de la Fuente dedica palabras a Álvaro Fidalgo a su llegada a México
    2 mins

    Luis de la Fuente dedica palabras a Álvaro Fidalgo a su llegada a México

    Seleccion Espana
    Lamine Yamal revela que se venda la mano por Karim Benzema
    2 mins

    Lamine Yamal revela que se venda la mano por Karim Benzema

    Seleccion Espana
    La selección de España viaja a México para enfrentar a Perú
    1 mins

    La selección de España viaja a México para enfrentar a Perú

    Seleccion Espana
    Por qué le dicen La Roja a la Selección de España: origen e historia del apodo
    1 mins

    Por qué le dicen La Roja a la Selección de España: origen e historia del apodo

    Seleccion Espana

    La última vez que el cuadro europeo conoció la derrota en estos términos fue curiosamente ante Colombia, otro representante de la Conmebol, el 23 de marzo de 2024.

    Dos años y dos meses después, la destacada dinámica de España hizo que no solo mantuviera el cero a lo largo de ese tiempo, sino que también obtuviera resultados positivos en torneos internacionales.

    Ejemplo de ello es la consecución de la Eurocopa 2024, donde derrotó a Inglaterra, o el subcampeonato de la UEFA Nations League 2025 ante Portugal, donde empataron a dos en tiempo reglamentario y el partido se alargó hasta los penales.

    EN EL MUNDIAL 2026 ESPAÑA PUEDE DESPLAZAR A ITALIA

    España es una de las favoritas a levantar el trofeo del Mundial 2026. Si mantienen este ritmo y ganan la final, ‘La Furia Roja’ llegaría a 38 partidos invicto.

    De esta manera desplazaría a Italia como el combinado con más partidos invictos a nivel de selecciones, con 37.

    Dicho récord lo logró la ‘Azurra’ entre el 10 de octubre de 2018 y el 6 de octubre de 2021. Curiosamente, su invicto lo perdió ante España en las semifinales de la UEFA Nations League por 1-2.

    Relacionados:
    Mundial 2026España 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Circo Gómez
    Gratis
    Tráiler: Corazón de Oro
    Nunca tuvo miedo
    Gratis
    Papá o mamá
    Me vuelves loca
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX