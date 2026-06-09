Mundial 2026 España sueña con mantener su invicto durante el Mundial 2026 ‘La Roja’ derrotó al combinado peruano en el Cuauhtémoc previo al Mundial 2026, y con ello mantiene una racha de invictos que desea mantener.

Por: Ricardo Escartín Mondragón Síguenos en Google

Video La increíble racha invicta que España mantiene rumbo al Mundial 2026

España goleó a Perú por 3-1 en el estadio Cuauhtémoc, lo que significó su partido de despedida rumbo al Mundial 2026 y con ello mantuvo una racha de imbatibilidad que genera muchas expectativas.

Tomando en cuenta el partido ante la ‘Albirroja’, el combinado ibérico lleva un total de 30 partidos que no pierde a 90 minutos, con 22 partidos ganados y 8 empatados.

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La última vez que el cuadro europeo conoció la derrota en estos términos fue curiosamente ante Colombia, otro representante de la Conmebol, el 23 de marzo de 2024.

Dos años y dos meses después, la destacada dinámica de España hizo que no solo mantuviera el cero a lo largo de ese tiempo, sino que también obtuviera resultados positivos en torneos internacionales.

Ejemplo de ello es la consecución de la Eurocopa 2024, donde derrotó a Inglaterra, o el subcampeonato de la UEFA Nations League 2025 ante Portugal, donde empataron a dos en tiempo reglamentario y el partido se alargó hasta los penales.

EN EL MUNDIAL 2026 ESPAÑA PUEDE DESPLAZAR A ITALIA

España es una de las favoritas a levantar el trofeo del Mundial 2026. Si mantienen este ritmo y ganan la final, ‘La Furia Roja’ llegaría a 38 partidos invicto.

De esta manera desplazaría a Italia como el combinado con más partidos invictos a nivel de selecciones, con 37.