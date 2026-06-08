España 2026 Alineación confirmada de España ante Perú La selección española de Luis de la Fuente disputará su último encuentro de preparación ante ‘La Blanquirroja’ antes de comenzar su participación en el Mundial 2026.

Por: Ricardo Escartín Síguenos en Google

Video ¡Sin Lamine Yamal! Así arrancará España ante Perú en el Cuauhtémoc

España se medirá ante Perú en el estadio Cuauhtémoc, Puebla, en lo que significa su último partido de preparación de cara al Mundial 2026. Para su duelo ante ‘La Blanquirroja’, Luis de la Fuente hará nueve de once cambios de titulares a comparación de su último enfrentamiento ante Irak.

Los dos elementos que repetirán alineación serán el defensa central Aymeric Laporte y el extremo Álex Baena. Entre los jugadores más interesantes, de la Fuente optará por iniciar con Rodri, mediocampista del Manchester City, quien fungirá como capitán.

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A su vez, también verán acción desde el primer minuto Cubarsí, Pedri y Torres, todos ellos elementos del Barcelona. Fabián Ruíz, que hace unos días se coronó como campeón de la Champions League en contra del Arsenal, también verá minutos de juego desde el inicio.

Debido a sus lesiones, Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñóz no tendrán oportunidad de pisar la cancha del estadio Cuauhtémoc sino hasta el inicio de la Copa del Mundo. Ante esto, el técnico de ‘La Furia Roja’ mencionó en conferencia de prensa que estos tres elementos estarán en condiciones para estar disponibles en el primer partido del conjunto español ante Cabo Verde el día 15 de junio.

La alineación de España ante Perú



Este será la oncena titular con la que Luis de la Fuente arrancará su último partido de preparación de cara al Mundial 2026:

Unai Simón

M. Llorente

Cubarsí

Laporte

Cucurella

Rodri (C)

Fabián

Pedri

Ferran

Álex Baena