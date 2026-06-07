Mundial 2026 Luis de la Fuente dedica palabras a Álvaro Fidalgo a su llegada a México El técnico de España recordó que dirigió al Maguito en sus inicios de cara al amistoso ante Perú en el Estadio Cuauhtémoc

Video Luis de la Fuente sorprende con palabras para Fidalgo a su llegada a México

A su llegada a la ciudad de Puebla, México, el técnico de la selección de España, Luis de la Fuente, reconoció la calidad de los jugadores de la Selección Mexicana, en especial la de Álvaro Fidalgo, con quien ya ha coincidido.

"Es que son muy buenos jugadores, pero mira, con Álvaro Fidalgo, especialmente, porque perteneció también a las categorías inferiores de la selección (de España). Creo que llegó a a coincidir conmigo en alguna ocasión en categorías Sub-19, Sub-18, Sub 17".

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A horas de enfrentar a la selección de Perú en el Estadio Cuauhtémoc, el estratega de la Roja celebró la nueva etapa del mediocampista español naturalizado mexicano.

" Tenemos muy buena opinión de él, mucha valoración, celebramos que esté jugando y disfrutando del futbol ahora con México".

De la Fuente incluso reconoció a grandes jugadores que ha dado el futbol mexicano, como Hugo Sánchez, quien es un ídolo en el balompié español luego de su paso por el Real Madrid.

"México históricamente ha dado grandísimos futbolistas, se me viene rápidamente a la cabeza Hugo Sánchez, un histórico del futbol mexicano y que hizo una grandísima trayectoria futbolística en España".

ESTO ESPERA ESPAÑA DE PUEBLA Y GUADALAJARA

AL hablar de Guadalajara, ciudad donde ya tendrá actividad mundialista, Luis de la Fuente no emitió un juicio hasta estar ahí,

"Preferiría responderle dentro de 15 días , cuando estemos en Guadalajara y tenga más argumentos y elementos de juicio para poder opinar. México es como digo, al igual que Uruguay, es historia del futbol y una afición apasionada en un pueblo que se vuelca con el deporte y con el futbol especialmente, esperamos que vamos a vivir una experiencia maravillosa".

Finalmente , el estratega alabó la pasión por el futbol que existe en la ciudad de Puebla.

"Estamos felices de poder disfrutar este acontecimiento y en una ciudad como es Puebla, además muy futbolera, con una gran historia en lo deportivo y en lo futbolístico".