España genera dudas pero golea a Perú en el Cuauhtémoc rumbo al Mundial 2026
La Roja goleó a la Albirroja en el Cuauhtémoc previo al Mundial 2026, aunque generó dudas en su defensiva.
España generó algunas dudas al vencer a Perú por 3-1 en el estadio Cuauhtémoc, en lo que representó su último partido de preparación de cara al Mundial 2026.
El conjunto ibérico optó por realizar un asedio constante. Al minuto 1’, Oyarzabal disparó desde atrás de la media luna para anotar el primero.
En otra llegada de La Roja, Torres enlazó con Pedri un centro raso al 32’. El mediocampista del Barça remató de primera y marcó el segundo.
La Albirroja tuvo un par de llegadas de verdadero peligro a lo largo del encuentro, lo que expuso los desajustes defensivos de España, generando por momentos dudas sobre su equilibrio en el fondo.
Ya instalados en el segundo tiempo Pedro Gallese, el arquero peruano, cometió el error del encuentro al 53’.
Yéremi Pino mandó un centro cerrado desde la línea de fondo. En su intento por desviar, Gallese le dio un manotazo al balón, pero lo hizo sin potencia y la instaló en su arco.
Ya al 66’, Jairo Vélez descontó para el cuadro sudamericano al recibir un centro raso largo de Marcos López desde la banda izquierda.
¿CUÁLES SON LOS PARTIDOS DE ESPAÑA EN EL MUNDIAL 2026?
La última vez que España derrotó a una selección de Conmebol fue en su partido debut ante Costa Rica en Catar 2022, donde se impusieron con autoridad los ticos por 7-0.
Ahora España partirá hacia el Mundial 2026 como fuerte favorita a ser campeona del mundo.
Para ello tendrá que hacer de entrada un buen papel ante sus tres adversarios:
- España vs. Cabo Verde | Lunes 15 de junio.
- España vs. Arabia Saudita | Domingo 21 de junio.
- España vs. Uruguay | Viernes 26 de junio.