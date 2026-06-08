Mundial 2026 Luis de la Fuente pone a Lamine Yamal a la altura de Messi Previo a la Mundial 2026, de la Fuente reconoció que Lamine Yamal es un caso poco común al compararlo con el astro argentino.

Video Luis de la Fuente compara a Lamine Yamal con Lionel Messi previo al Mundial 2026

Luis de la Fuente, director técnico de España d e cara al Mundial 2026, no dudó en engrandecer las cualidades que tiene Lamine Yamal, a tal punto de compararlo con Lionel Messi.

En entrevista con “The Guardian” y previo al partido de España ante Perú en el estadio Cuauhtémoc, de la Fuente en un principio afirmó que el joven elemento del Barcelona nació para jugar al futbol debido a un conjunto de virtudes que lo hacen especial.

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" Lamine ha nacido para esto. Tiene un carácter audaz. Quizá esa presión nos habría abrumado a ti o a mí, pero estos chicos son especiales.”

El estratega de la ‘Furia Roja’ está consciente de la presión que envuelve al joven extremo de 18 años; al respecto, no dudó en destacar el trabajo previo en torno al jugador.

"Lamine tenía 16 años (en la Eurocopa), ahora tiene 18, soporta una presión mediática brutal y comete muy pocos errores. Un minuto, un error, y la atención se centra en eso; eso no es justo. Hay horas, días, con fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, entrenadores... es el trabajo, los valores."

LUIS DE LA FUENTE COMPARA A LAMINE YAMAL CON LIONEL MESSI

El técnico del combinado ibérico reconoce que Yamal es un caso poco común. Por su talento y la proyección que tiene de cara a los próximos años, no dudó en compararlo con el astro argentino.

“Los futbolistas s on personas muy capaces e inteligentes. Son genios, y luego están los que Dios ha tocado con su varita mágica; son muy pocos. Lamine, Messi…”.

Lamine Yamal se perdió el encuentro amistoso con España ante la selección de Perú en el estadio Cuauhtémoc previo al Mundial 2026 por una lesión que acarrea desde abril.