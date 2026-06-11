Mundial 2026 La mejor actuación de la Selección de Escocia en un Mundial FIFA Los escoceses regresan a una Copa del Mundo tras una larga espera y buscan hacer un buen papel.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Escocia cierra con dos victorias su preparación hacia el Mundial 2026 tras vencer a Bolivia

La selección de Escocia regresa a una Copa del Mundo después de una larga ausencia a pesar de ser uno de los países más futboleros, pero en el Mundial del 2026 buscan hacer un buen papel.

Escocia se clasificó a la justa mundialista al liderar su grupo en las eliminatorias de la UEFA, y para esta Copa del Mundo fue el combinado escocé s fue colocado en el sector C junto con Brasil, Marruecos y Haití.

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Los escoceses disputarán la fase de grupos en dos ciudades de Estados Unidos, dos en Boston contra Haití y Marruecos, y su último enfrentamiento ante Brasil en Miami.

LA MEJOR ACTUACIÓN DE ESCOCIA EN UNA COPA MUNDIAL DE LA FIFA

La Copa del Mundo 2026 será para la selección de Escocia su novena participación en su historia, siendo la primera en Suiza 1954 y la última en Francia 1998.

En los ocho mundiales que ha disputado, los escoceses no han podido superar la primera fase o fase de grupos, siendo en Alemania 1974 donde obtuvieron su mejor resultado en una Copa del Mundo al ubicarse en la novena posición.

Participaciones en Mundiales: 9 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026)

Títulos: Ninguno

Mejor posición: 9°, Alemania 1974