    Mundial 2026

    Escocia en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador

    La selección de The Tartan Army vuelve a los escenarios de una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia.

    Por:David Espinosa
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    Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo C de la Copa del Mundo 2026

    La Selección de Escocia vuelve al Mundial 2026 tras 28 años de ausencia al clasificarse de forma directa en las Eliminatorias de la UEFA.

    The Tartan Army regresará al máximo escenario del futbol, la Copa del Mundo, con una firme intención, no quedarse en la Fase de Grupos.

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    ESCOCIA

    EN MUNDIALES


    Escocia tendrá su Copa del Mundo número nueve de su historia en la que debutó por primera vez en el Mundial Suiza 1954 sin que pudiera obtener un triunfo y pasó lo mismo en Suecia 1958.

    Desde Alemania 1974 y hasta Francia 1998 solo faltó al Mundial de Estados Unidos 1994, pero sin que pudiera avanzar de la Fase de Grupos, eso sí, en la edición de 1974 logró su primera victoria, que es el máximo número que tiene de triunfos junto a otras ediciones.

    • Participaciones en Mundiales: 9 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026)
    • Títulos: Ninguno
    • Mejor posición: 9°, Alemania 1974

    ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE

    ESCOCIA

    EN MUNDIALES


    En ocho participaciones de la Copa del Mundo que ha asistido la selección de Escocia, se ubica en el puesto 34 de 80 en el histórico.

    Sus números y estadísticas del cuadro de los escoceses en Mundiales es de 23 partidos con saldo de 4 triunfos, 7 empates y 12 derrotas. Con 25 goles anotados, 41 goles recibidos y efectividad del 27.53%.

    ENTRENADOR DE

    ESCOCIA


    Steve Clarke fue contratado como técnico de Escocia en 2019 y a pesar de no conseguir el boleto al Mundial Qatar 2022, los pases a la Euro 2020 y Euro 2024 le hicieron renovar hasta 2026, para conseguir el boleto a la Copa del Mundo próxima.

    Clarke nació en Saltcoats, Escocia, cuenta con 62 años y es técnico desde 1998. El entrenador tuvo paso en equipos como Newcastle, West Bromwich Albion, Reading y Kilmarnock, sin que ganara algún título. Como jugador fue figura del Chelsea desde 1987 y hasta 1998 que se retiró.

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