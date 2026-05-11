Mundial 2026 Escocia en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador La selección de The Tartan Army vuelve a los escenarios de una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia.

Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo C de la Copa del Mundo 2026

La Selección de Escocia vuelve al Mundial 2026 tras 28 años de ausencia al clasificarse de forma directa en las Eliminatorias de la UEFA.

The Tartan Army regresará al máximo escenario del futbol, la Copa del Mundo, con una firme intención, no quedarse en la Fase de Grupos.

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ESCOCIA

EN MUNDIALES



Escocia tendrá su Copa del Mundo número nueve de su historia en la que debutó por primera vez en el Mundial Suiza 1954 sin que pudiera obtener un triunfo y pasó lo mismo en Suecia 1958.

Desde Alemania 1974 y hasta Francia 1998 solo faltó al Mundial de Estados Unidos 1994, pero sin que pudiera avanzar de la Fase de Grupos, eso sí, en la edición de 1974 logró su primera victoria, que es el máximo número que tiene de triunfos junto a otras ediciones.

Participaciones en Mundiales: 9 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026)

9 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026) Títulos: Ninguno

Ninguno Mejor posición: 9°, Alemania 1974

ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE

ESCOCIA

EN MUNDIALES



En ocho participaciones de la Copa del Mundo que ha asistido la selección de Escocia, se ubica en el puesto 34 de 80 en el histórico.

Sus números y estadísticas del cuadro de los escoceses en Mundiales es de 23 partidos con saldo de 4 triunfos, 7 empates y 12 derrotas. Con 25 goles anotados, 41 goles recibidos y efectividad del 27.53%.

ENTRENADOR DE

ESCOCIA



Steve Clarke fue contratado como técnico de Escocia en 2019 y a pesar de no conseguir el boleto al Mundial Qatar 2022, los pases a la Euro 2020 y Euro 2024 le hicieron renovar hasta 2026, para conseguir el boleto a la Copa del Mundo próxima.