    Mundial 2026

    ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Escocia en la historia?

    The Tartan Army tiene más de 50 años con la marca de su máximo goleador de la historia.

    Por:David Espinosa
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    La Selección de Escocia regresa a una Copa del Mundo después de 28 años, con los nombres de Kenny Dalglish y Denis Law como su máximos goleadores de la historia.

    The Tartan Army, con gran tradición futbolística, tiene esta marca desde hace más de 50 años sin ser superada, pero sí igualada desde hace 40 años.

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    MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE ESCOCIA


    La selección de Escocia tiene a Denis Law como su máximo goleador junto a Kenny Dalglish, ambos con 30 goles en sus carreras internacionales con los escoceses.

    Law marcó su gol 30 ante Irlanda del Norte en 1972 y Dalglish lo igualó en 1984 con anotación frente a España rumbo al Mundial México 1986.

    • Kenny Dalglish: 30 goles
    • Denis Law: 30 goles
    • Hughie Gallacher: 24 goles
    • Lawrie Reilly: 22 goles
    • John McGinn: 20 goles (en activo).

    Junto a John McGinn, aparece Scott McTominay, como los únicos futbolistas actuales dentro del Top 10 de goleadores del cuadro británico.

    GOLEADORES DE ESCOCIA EN MUNDIALES


    La selección de Escocia jugará el Mundial 2026 y cuenta con estos máximos goleadores en el evento.

    • Joe Jordan: 4 goles
    • Kenny Dalglish: 2 goles
    • Archie Gemmill: 2 goles
    • John Wark: 2 goles
    • 14 jugadores con 1 gol.
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