Escocia 2026 Gol de Scott McTominay hacia el Mundial es inmortalizado en billete de 20 libras El mediocampista del Napoli y de la Selección de Escocia fue inmortalizado en una edición especial del Banco de Escocia.

Video Billete de 20 libras luce chilena de McTominay con Escocia

El gol de chilena de Scott McTominay que encaminó a la Selección de Escocia hacia el triunfo frente a Dinamarca y también labró el camino hacia la clasificación directa al Mundial 2026 quedó inmortalizado en un billete de 20 libras.

El homenaje fue iniciativa del Banco de Escocia, se trata de una edición limitada del billete de denominación de 20 libras y que se podrá adquirir a través de subastas, cuyos recursos irán a instituciones de beneficencias.

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El gol de chilena de Scott McTominay fue el 1-0 parcial sobre Dinamarca en el último partido del Grupo C de las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 en juego donde los escoceses acabaron con victoria de 4-2 en el Hampden Park de Glasgow.

"Conseguir la clasificación de una manera tan espectacular es un momento que los aficionados nunca olvidarán, y queríamos conmemorarlo de una forma que estuviera arraigada en la identidad escocesa”, indicó Emma Noble, presidenta del comité ejecutivo escocés del Bank of Scotland.

" Al igual que el futbol, los billetes han formado parte de la historia de nuestro país durante mucho tiempo, y este billete de 20 libras de edición limitada combina esas dos tradiciones con un toque moderno y creativo. La chilena de Scott ya está considerada como uno de los mejores goles de la historia del país”, indicó la dirigente.

LA SELECCIÓN DE ESCOCIA ESTÁ DE VUELTA EN UNA COPA MUNDIAL

La clasificación de los escoceses para el Mundial 2026 significa su primera participación en una Copa del Mundo de la FIFA desde el Mundial Francia 1998 en una nueva oportunidad para el país de superar la Fase de Grupos o Primera Ronda de las ediciones pasadas en las que jugó.

La Selección de Escocia quedó emparejada en el Grupo C del Mundial 2026 a lado de Haití, Marruecos y una de las favoritas como Brasil; los primeros dos partidos los disputará en Boston y el último en Miami ante los brasileños.