Escocia 2026 Steve Clarke renueva contrato para seguir con Escocia tras el Mundial 2026 El combinado escocés da espaldarazo a su estratega tras conseguir el pase a la Copa del Mundo por primera vez en casi 30 años.

Video Mundial 2026: Escocia renueva contrato de su técnico Steve Clarke

Aún no inicia el Mundial 2026 y la Selección de Escocia dio un anuncio importante con relación a su director técnico Steve Clarke, quien consiguió la clasificación del combinado nacional a una Copa del Mundo de la FIFA por primera vez en casi 30 años.

La última ocasión que la Selección de Escocia clasificó a un Mundial fue en Francia 1998; además, con esta edición, la primera con tres países sedes con México, Estados Unidos y Canadá, buscará superar por primera ocasión la Fase de Grupos o Primera Ronda.

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Cabe recordar que el cuadro escocés consiguió su clasificación al Mundial 2026 a través de las eliminatorias de la UEFA donde acabó como primero de su grupo con 13 puntos, dos más que Dinamarca, que debió jugar los Playoffs y a la postre fue eliminado.

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A poco más de dos semanas del debut de la Selección de Escocia en el Mundial 2026 cuando se mida ante Haití en Boston, el combinado nacional anunció la renovación de contrato de su entrenador, Steve Clarke.

Los detalles de esta renovación los dio a conocer la Asociación de Futbol de Escocia y calificó a Steve Clarke como “el entrenador escocés más exitoso de todos los tiempos”.