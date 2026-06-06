Escocia 2026 Escocia gana a Bolivia en el cierre de su preparación hacia el Mundial 2026 El delantero del Torino, Che Adams, hizo doblete en el último partido amistoso del conjunto europeo hacia la Copa del Mundo.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video Escocia cierra con dos victorias su preparación hacia el Mundial 2026 tras vencer a Bolivia

La Selección de Escocia cerró su preparación hacia el Mundial 2026 con un holgado triunfo en New Jersey sobre Bolivia por marcador de 0-4 en lo que fue su último partido amistoso antes de afrontar sus compromisos del certamen veraniego.

Lawrence Shankland, de la liga local escocesa, abrió la cuenta al minuto 5 con un remate de cabeza en segundo poste. Scott McTominay, estrella del Napoli, aumentó la ventaja al 23’ con derechazo desde la media luna.

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Fue Che Adams, jugador del Torino de la Serie A italiana, quien aumentó la desgracia boliviana con goles a los minutos 30 y 45 para cerrar la cuenta apenas en el primer tiempo en el Sports Illustrated Stadium de New Jersey.

¿CUÁNDO SERÁ EL DEBUT DE ESCOCIA EN EL MUNDIAL 2026?

La selección que dirige Stephen Clark t endrá su primer partido de la Copa del Mundo de la FIFA frente a Haití en Boston el próximo sábado 13 de junio como parte de las actividades del Grupo C.

En la segunda jornada repite en Boston, esta vez frente a la Selección de Marruecos el 19 de junio, mientras que cerrará la Fase de Grupos contra Brasil el 24 de junio en Miami.