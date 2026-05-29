Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Escocia
The Tartan Army no ha conseguido ganar algún titulo oficial por parte de FIFA y UEFA.
La selección de Escocia no puede presumir de un palmarés de títulos extenso a nivel oficial al no ganar ni un torneo oficial de FIFA o UEFA.
Lo más que ha podido celebrar son torneos amistosos como Copa Rous en 1985 y la Copa Kirin en 2006.
TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE ESCOCIA
La selección de Escocia solo tiene 41 títulos oficiales, pero que corresponden a la British Home Championship, torneo regional entre selecciones del Reino Unido.
Ahí ganó de forma solitaria en 24 ocasiones y compartida 17 veces, aunque este certamen ya dejó de existir hace varios años.
- Copa del Mundo - 0 títulos
- Eurocopa - 0 títulos.
La selección de Escocia a nivel de juveniles tiene un un subcampeonato del Mundial Sub-17 y de la Euro Sub-19 en 2006.
