Escocia 2026 Escocia entrenará en las instalaciones del Inter Miami rumbo al Mundial 2026 La primera escala del equipo europeo previo al Mundial se realizará en las instalaciones del Inter Miami.

Por: José Moreno Síguenos en Google

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La selección de Escocia eligió las instalaciones del Inter Miami para realizar su preparación previa rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El equipo europeo trabajará del 1 al 5 de junio en el Florida Blue Training Center.

Steve Clarke, entrenador de Escocia, agradeció al Inter Miami por las facilidades brindadas durante la concentración. Además, destacó la importancia de contar con instalaciones de primer nivel para preparar el torneo.

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“Tenemos la suerte de poder acceder a las excelentes instalaciones que ofrece el Florida Blue Training Center para nuestra concentración previa, y quiero agradecer a todos los involucrados en hacerlo posible”, destacó.

¿Cómo es el Florida Blue Training Center del Inter Miami?

El Florida Blue Training Center se ha convertido en uno de los complejos deportivos más importantes de Estados Unidos. El lugar cuenta con seis canchas de césped natural, una cancha sintética y modernas áreas de entrenamiento.

Las instalaciones del Inter Miami ya han recibido anteriormente a selecciones y clubes de talla internacional como Argentina, Estados Unidos y el Barcelona. Esto ha fortalecido la imagen del club como sede para equipos de élite.

Además de Escocia, otras selecciones como Haití y Turquía también realizarán actividades y partidos amistosos en Florida como parte de su preparación para el Mundial de 2026.

El conjunto escocés volverá a disputar una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia. El equipo quedó ubicado en el Grupo C junto a Brasil, Marruecos y Haití.