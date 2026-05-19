Mundial 2026 Selección de Escocia: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026 El actor Ewan McGregor fue el encargado de revelar la lista de convocados para la Copa del Mundo.

Video Ewan McGregor revela lista de convocados de Escocia para el Mundial 2026

La Selección de Escocia anunció su convocatoria de 26 futbolistas para jugar el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá que enmarcará su regreso a una Copa del Mundo tras 28 años.

La lista de convocados fue revelada en un video cinematográfico que protagoniza el actor Ewan McGregor, famoso por interpretar a Obi-Wan Kenobi en el universo de Star Wars.

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En la convocatoria del seleccionador Steve Clarke destacan figuras como Andy Robertson, Kieran Tierney, Billy Gilmour, Ché Adams y Scott McTominay, la gran figura de El Ejército de Tartán.

Escocia debutará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 el próximo 13 de junio ante Haití y posteriormente se enfrentará a Marruecos y Brasil el 19 y 24 de junio, respectivamente.

Convocatoria de la Selección de Escocia para el Mundial 2026



Porteros

Craig Gordon

Angus Gunn

Liam Kelly

Defensas

Grant Hanley

Jack Hendry

Aaron Hickey

Dom Hyam

Scott McKenna

Nathan Patterson

Anthony Ralston

Andy Robertson

John Souttar

Kieran Tierney

Mediocampistas

Ryan Christie

Findlay Curtis

Lewis Ferguson

Ben Gannon-Doak

Billy Gilmour

John McGinn

Kenny McLean

Scott McTominay

Delanteros

Ché Adams

Lyndon Dykes

George Hirst

Lawrence Shankland

Ross Stewart