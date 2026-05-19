Selección de Escocia: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026
El actor Ewan McGregor fue el encargado de revelar la lista de convocados para la Copa del Mundo.
La Selección de Escocia anunció su convocatoria de 26 futbolistas para jugar el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá que enmarcará su regreso a una Copa del Mundo tras 28 años.
La lista de convocados fue revelada en un video cinematográfico que protagoniza el actor Ewan McGregor, famoso por interpretar a Obi-Wan Kenobi en el universo de Star Wars.
En la convocatoria del seleccionador Steve Clarke destacan figuras como Andy Robertson, Kieran Tierney, Billy Gilmour, Ché Adams y Scott McTominay, la gran figura de El Ejército de Tartán.
Escocia debutará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 el próximo 13 de junio ante Haití y posteriormente se enfrentará a Marruecos y Brasil el 19 y 24 de junio, respectivamente.
Convocatoria de la Selección de Escocia para el Mundial 2026
Porteros
- Craig Gordon
- Angus Gunn
- Liam Kelly
Defensas
- Grant Hanley
- Jack Hendry
- Aaron Hickey
- Dom Hyam
- Scott McKenna
- Nathan Patterson
- Anthony Ralston
- Andy Robertson
- John Souttar
- Kieran Tierney
Mediocampistas
- Ryan Christie
- Findlay Curtis
- Lewis Ferguson
- Ben Gannon-Doak
- Billy Gilmour
- John McGinn
- Kenny McLean
- Scott McTominay
Delanteros
- Ché Adams
- Lyndon Dykes
- George Hirst
- Lawrence Shankland
- Ross Stewart
Escocia se clasificó de forma directa al Mundial 2026 luego de liderar el Grupo C de las Eliminatorias UEFA con 13 puntos, por encima de Dinamarca (11), Grecia (7) y Bielorrusia (2).