Mundial 2026 Por qué le dicen The Tartan Army a la Selección de Escocia: origen e historia del apodo El mote del equipo escocés va con relación al tipo de tejido característico del país.

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La selección de Escocia regresa a una Copa del Mundo después de 28 años y con un apodo característico a nivel mundial, The Tartan Army.

Este sobrenombre del cuadro escocés tiene varios años de existencia y aunque el término 'army' pueda confundir con algún término de guerra por significarse ejército, solo es alusivo a los aficionados.

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HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE ESCOCIA

El apodo de la selección de Escocia, The Tartan Army, viene del tejido a tipo de cuadros que es popular en el país al ser la vestimenta simbólica.

Este tipo de vestimenta puede ser muy característico de algunos países al usarse de forma coloquial en los uniformes escolares, principalmente en México, para las faldas que usan la niñas en los colegios.

Eso sí, los aficionados sí se dieron a conocer por tener sus periodos de violencia, por lo que el mote se popularizó en la década de los 70's por su vandalismo en algunos partidos, principalmente ante Inglaterra.