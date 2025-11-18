Escocia regresa a una Copa del Mundo con puros golazos ante Dinamarca
Los escoceses se lucieron esta noche en Glasgow para volver a la Copa del Mundo tras 28 años de ausencia.
Escocia está de vuelta en la Copa del Mundo tras vencer 4-2 a Dinamarca en la última jornada de las Eliminatorias de la UEFA para ser uno de los equipos clasificados al Mundial 2026.
Scott McTominay, Lawrence Shankland, Kieran Tierney y Kenny McLean se convirtieron en los héroes de la noche de Glasgow, que fue un hervidero en todo momento.
Fueron puros golazos los que metió Escocia esta noche. McTominay abrió la cuenta con una definición de chilena dentro del áre. Luego empató con penal polémico Dinamarca con anotación de Rasmus Hojlun.
Para el segundo tiempo, Shankland empujó un esférico cuando parecía que caería un gol olímpico y luego los nórdicos nuevamente 'mataban' ilusiones con el gol de Patrick Dorgu.
En la recta final del duelo, Tierney sacó disparo desde fuera del área pegado al poste y McLean anotó con tiro desde medio campo para certificar el pase de Escocia al Mundial 2026.
Los escoceces regresan a la Copa del Mundo después de 28 años de ausencia, la última vez que se habían clasificado fue para la justa en Francia 1998.