Video Resumen | ¡Locura de partido! Escocia remonta y se mete al Mundial 2026

Scott McTominay, Lawrence Shankland, Kieran Tierney y Kenny McLean se convirtieron en los héroes de la noche de Glasgow, que fue un hervidero en todo momento.

Fueron puros golazos los que metió Escocia esta noche. McTominay abrió la cuenta con una definición de chilena dentro del áre. Luego empató con penal polémico Dinamarca con anotación de Rasmus Hojlun.

Para el segundo tiempo, Shankland empujó un esférico cuando parecía que caería un gol olímpico y luego los nórdicos nuevamente 'mataban' ilusiones con el gol de Patrick Dorgu.

En la recta final del duelo, Tierney sacó disparo desde fuera del área pegado al poste y McLean anotó con tiro desde medio campo para certificar el pase de Escocia al Mundial 2026.