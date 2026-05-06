    Mundial 2026

    Colombia en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador

    La selección de Los Cafeteros ha sido más constante en los últimos años para participar en Copas del Mundo.

    Por:David Espinosa
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    Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo K de la Copa del Mundo 2026

    La Selección de Colombia fue la quinta en clasificarse al Mundial 2026 en las Eliminatorias de la Conmebol, donde finalizó en el tercer lugar general.

    Los Cafeteros, si bien son una selección reconocida a nivel mundial, no ha sido tan constante en lograr sus boletos a una Copa del Mundo, como lo ha sido en las últimas ediciones.

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    Colombia jugará su sexta Copa del Mundo en su historia y su debut se dio en Chile 1962 con actuación discreta. El segundo Mundial fue en Italia 1990, con la generación de René Higuita y compañía que deleitaron al mundo entero.

    Hilo tres Copas del Mundo al clasificarse a Estados Unidos 1994 y Francia 1998, pero tardó tres procesos para volver en Brasil 2014 y luego en Rusia 2018, para ser ausente en Qatar 2022.

    • Participaciones en Mundiales: 6 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026)
    • Títulos: 0
    • Mejor posición: 5°, Brasil 2014

    ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE

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    En sus 5 participaciones previas en la Copa del Mundo que ha asistido la selección de Colombia, se ubica en el puesto 27 de 80 en el histórico.

    Sus números y estadísticas del cuadro de La Celeste en Mundiales es de 22 partidos con saldo de 9 triunfos, 3 empates y 10 derrotas. Con 32 goles anotados, 30 goles recibidos y efectividad del 45.45%.

    ENTRENADOR DE COLOMBIA


    Néstor Lorenzo fue otro entrenador que completó el proceso al Mundial 2026 al tomar a Colombia en 2022, luego del interinato de Héctor Cárdenas a la salida de Reinaldo Rueda.

    Lorenzo nació en Argentina, cuenta con 59 años y es técnico desde 2020, aunque tuvo aprendizaje como asistente técnico de José Pékerman en Argentina, Colombia, Tigres y Toluca.

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