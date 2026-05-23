Mundial 2026 Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Canadá La selección de La Hoja de Maple tiene una vitrina con pocos campeonatos para presumir.

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La selección de Canadá es el tercer país anfitrión de cara al Mundial 2026 que arrancará el próximo 11 de junio, pero sin un palmarés extenso en títulos.

Si bien los de La Hoja de Maple han mejorado su rendimiento de unos años recientes a la fecha, aún tiene la asignatura pendiente de ganar campeonatos de relevancia.

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En los últimos años se ha quedado siempre en la orilla en torneos de la Concacaf, sin que pueda dar el salto que ellos mismo esperan para dar un golpe de autoridad en la zona.

TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE CANADÁ



La selección de Canadá apenas tiene tres títulos en sus vitrinas, pero no logra alzar alguna copa desde hace más de 20 años.

Los de La Hoja de Maple pueden presumir el tener dos torneos de selecciones del área de Concacaf en dos facetas diferentes, para destronar a México y Estados Unidos.

Copa Oro - 1 título: 2000

- 1 título: 2000 Campeonato de Naciones de la Concacaf - 1 título: 1985

- 1 título: 1985 Copa de Naciones de Norteamérica - 1 título: 1990