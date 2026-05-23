    Mundial 2026

    Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Canadá

    La selección de La Hoja de Maple tiene una vitrina con pocos campeonatos para presumir.

    Por:David Espinosa
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    La selección de Canadá es el tercer país anfitrión de cara al Mundial 2026 que arrancará el próximo 11 de junio, pero sin un palmarés extenso en títulos.

    Si bien los de La Hoja de Maple han mejorado su rendimiento de unos años recientes a la fecha, aún tiene la asignatura pendiente de ganar campeonatos de relevancia.

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    En los últimos años se ha quedado siempre en la orilla en torneos de la Concacaf, sin que pueda dar el salto que ellos mismo esperan para dar un golpe de autoridad en la zona.

    TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE CANADÁ


    La selección de Canadá apenas tiene tres títulos en sus vitrinas, pero no logra alzar alguna copa desde hace más de 20 años.

    Los de La Hoja de Maple pueden presumir el tener dos torneos de selecciones del área de Concacaf en dos facetas diferentes, para destronar a México y Estados Unidos.

    • Copa Oro - 1 título: 2000
    • Campeonato de Naciones de la Concacaf - 1 título: 1985
    • Copa de Naciones de Norteamérica - 1 título: 1990

    Canadá apenas jugará su Copa del Mundo tres de su historia en el Mundial 2026, con la ilusión y esperanza de conseguir su primer triunfo.

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