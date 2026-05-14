¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Canadá en la historia?
El conjunto de La Hoja de Maple ha tenido una lucha constante en esta estadística desde hace unos años.
La Selección de Canadá que está clasificada al Mundial 2026 como uno de los países anfitriones, tiene una lista de máximos goleadores que ha mejorado en la época reciente.
En los últimos años han existido dos referentes del gol para el cuadro de La Hoja de Maple y ambos, prácticamente, jugará la Copa del Mundo.
MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE CANADÁ
El jugador de Canadá que están en lo más alto en la lista de máximos goleadores de la historias es Jonathan David, quien actualmente se encuentra en activo.
El futbolista de 25 años, nacido en Estados Unidos, pero que defiende al conjunto canadiense, ha sido una máquina de goles desde que debutó con su país en el 2018 hasta la fecha.
- Jonathan David: 39 goles (en activo)
- Cyle Larin: 30 goles (en activo)
- Dwayne De Rosario: 22 goles
- Lucas Cavallini: 19 goles (en activo)
- John Catliff: 19 goles
- Dale Mitchell: 19 goles.
Rumbo a la Copa Mundial 2026, Jonathan David puede incrementar la cuota goleadora y es que el jugador de la Juventus es el referente actual de su selección junto a Alphonso Davies que brilla en el Bayern Múnich de Alemania.
GOLEADORES DE CANADÁ EN MUNDIALES
Otro rubro a considerar en la historia de la Selección de Canadá son los futbolistas con más goles en la Copa del Mundo.
- Alphonso Davies: 1 gol
Los de La Hoja de Maple solo tienen dos goles en los Mundiales, uno de Davies y el otro fue un autogol ante Marruecos en Qatar 2022.