Canadá 2026 ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Canadá en la historia? El conjunto de La Hoja de Maple ha tenido una lucha constante en esta estadística desde hace unos años.

Video ¡Por fin llega el gol! Jonathan David define de gran manera para el 1-0

La Selección de Canadá que está clasificada al Mundial 2026 como uno de los países anfitriones, tiene una lista de máximos goleadores que ha mejorado en la época reciente.

En los últimos años han existido dos referentes del gol para el cuadro de La Hoja de Maple y ambos, prácticamente, jugará la Copa del Mundo.

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MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE CANADÁ



El jugador de Canadá que están en lo más alto en la lista de máximos goleadores de la historias es Jonathan David, quien actualmente se encuentra en activo.

El futbolista de 25 años, nacido en Estados Unidos, pero que defiende al conjunto canadiense, ha sido una máquina de goles desde que debutó con su país en el 2018 hasta la fecha.

Jonathan David : 39 goles (en activo)

: 39 goles (en activo) Cyle Larin : 30 goles (en activo)

: 30 goles (en activo) Dwayne De Rosario : 22 goles

: 22 goles Lucas Cavallini : 19 goles (en activo)

: 19 goles (en activo) John Catliff : 19 goles

: 19 goles Dale Mitchell: 19 goles.

Rumbo a la Copa Mundial 2026, Jonathan David puede incrementar la cuota goleadora y es que el jugador de la Juventus es el referente actual de su selección junto a Alphonso Davies que brilla en el Bayern Múnich de Alemania.

GOLEADORES DE CANADÁ EN MUNDIALES



Otro rubro a considerar en la historia de la Selección de Canadá son los futbolistas con más goles en la Copa del Mundo.

Alphonso Davies: 1 gol