Mundial 2026 Canadá y su debut en las Copas del Mundo de la FIFA en México 1986 La selección de la hoja de maple tuvo su primera participación mundialista en la justa de México 86.

Video La historia de Canadá en la Copa del Mundo de México '86

La selección de Canadá participó por primera vez en una Copa del Mundo en México 1986. Aprovechó que México fue el país anfitrión y no compitió en la eliminatoria y superó a Costa Rica y Honduras.

Debutó contra Francia, campeón del Mundo, y a los 10 minutos se salvaron del primero, el cuadro galo controló las acciones y con un solitario gol de Jean Papin al 80' se llevaron la victoria.

En el segundo juego Hungría sorprende y abre el marcador a los 2 minutos con tanto de Marton Esterhazy; Canadá no generó peligro y a los 76' Lajos Detari sentenció el juego con el 2-0 para los Diablos Rojos.

El tercer enfrentamiento mundialista de Canadá fue ante la poderosa Unión Soviética, con dos asistencias el soviético Igor Belanov se luce llegando a cuatro en el campeonato, partido donde anotan Oleg Blokhin y Alexandr Zavarov.