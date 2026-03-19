    Mundial 2026

    Marcelo Flores entra en convocatoria de Canadá y ya puede debutar rumbo al Mundial 2026

    El futbolista de Tigres ya realizó el One Time Switch y podría jugar ante Islandia o Túnez en la fecha FIFA de marzo.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video Marcelo Flores debutará con la Selección de Canadá en la fecha FIFA de marzo

    Marcelo Flores por fin podrá debutar con la Selección de Canadá al ser incluido en la convocatoria para la fecha FIFA de marzo con amistosos ante Islandia y Túnez.

    Jesse Marsch, técnico de la selección canadiense, convocó a 26 jugadores entre los que destacan el futbolista de Tigres, así como otros nombres importantes como los de Jonathan David, Tajon Buchanan y Cyle Larin.

    PUBLICIDAD

    El llamado de Marcelo Flores llega tras su frustrada convocatoria en enero donde no pudo jugar contra Guatemala porque no había realizado el cambio de Federación ante FIFA luego de que ya había debutado con la selección mayor de México.

    Al haber realizar el famoso ‘One Time Switch’, que como su nombre indica solo se puede hacer una vez, Marcelo Flores ya puede debutar con la Selección de Canadá con la mira puesta al Mundial 2026 que inicia en menos de tres meses.

    Marcelo Flores deja a México y se une a Canadá en el mejor momento de su carrera al ser titular en Tigres donde suma tres goles en ocho partidos del Clausura 2026.

    Los partidos amistosos ante Islandia y Túnez del próximo 28 y 31 de marzo, respectivamente, se celebrarán en el BMO Field de Toronto, y servirán para estrenar el uniforme que usarán en la Copa del Mundo que recién fue presentado.

    Canadá debuta en el Mundial 2026 el próximo 12 de junio con rival por definir que saldrá del Repechaje UEFA entre Italia, Irlanda del Norte, Gales/Bosnia y Herzegovina. El Grupo B también está conformado por Catar y Suiza.

    Relacionados:
    Mundial 2026Canadá 2026Marcelo FloresTigres

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Un hombre por semana
    Tráiler: Chiquis: Sin filtro (Temporada 2)
    Polen
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX