Mundial 2026 Marcelo Flores entra en convocatoria de Canadá y ya puede debutar rumbo al Mundial 2026 El futbolista de Tigres ya realizó el One Time Switch y podría jugar ante Islandia o Túnez en la fecha FIFA de marzo.

Video Marcelo Flores debutará con la Selección de Canadá en la fecha FIFA de marzo

Marcelo Flores por fin podrá debutar con la Selección de Canadá al ser incluido en la convocatoria para la fecha FIFA de marzo con amistosos ante Islandia y Túnez.

Jesse Marsch, técnico de la selección canadiense, convocó a 26 jugadores entre los que destacan el futbolista de Tigres, así como otros nombres importantes como los de Jonathan David, Tajon Buchanan y Cyle Larin.

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El llamado de Marcelo Flores llega tras su frustrada convocatoria en enero donde no pudo jugar contra Guatemala porque no había realizado el cambio de Federación ante FIFA luego de que ya había debutado con la selección mayor de México.

Al haber realizar el famoso ‘One Time Switch’, que como su nombre indica solo se puede hacer una vez, Marcelo Flores ya puede debutar con la Selección de Canadá con la mira puesta al Mundial 2026 que inicia en menos de tres meses.

La sélection du #CANMNT annoncée pour les derniers matchs à Toronto avant la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ 🍁



Samedi 28 Mars | 🇨🇦 v. 🇮🇸

Mardi 31 Mars | 🇨🇦 v. 🇹🇳

BMO Field, Toronto



BILLETS 🎫: https://t.co/UrkmcJhFex pic.twitter.com/xdebiGrQe9 — CANMNT (@CANMNT_Official) March 19, 2026

Marcelo Flores deja a México y se une a Canadá en el mejor momento de su carrera al ser titular en Tigres donde suma tres goles en ocho partidos del Clausura 2026.

Los partidos amistosos ante Islandia y Túnez del próximo 28 y 31 de marzo, respectivamente, se celebrarán en el BMO Field de Toronto, y servirán para estrenar el uniforme que usarán en la Copa del Mundo que recién fue presentado.