    Mundial 2026

    Canadá se burla de Italia y lanza peculiar campaña de cara al Mundial 2026

    La selección canadiense lanzó una peculiar campaña para tener el apoyo de los fans italianos

    Por:
    Raúl Martínez
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    Video Canadá lanza peculiar campaña y se burla de Italia tras fracaso mundialista

    La selección de Canadá aprovechó el fracaso de Italia de no clasificar a la Copa del Mundo de la FIFA 26 para burlarse y lanzar una campaña para invitar a los fans italianos a cambiar su playera por la del combinado de la Hoja de Maple.

    A través de sus redes sociales el seleccionado canadiense lanzó esta iniciativa con un picante mensaje que dio la vuelta al mundo.

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    Estimados aficionados al fútbol italiano, No esperes cuatro años más. Cambia tu camiseta por la de Canadá”, se lee en la publicación.

    Dicha campaña se llevó a cabo en el barrio de Little Italy de Toronto, lugar donde se encuentra una gran comunidad italo-canadiense.

    La iniciativa resultó un éxito ya que una gran cantidad de personas llegaron al lugar para obtener la playera de Canadá, pese a que al final la Asociación Canadiense de Futbol no pidió a cambio la italiana.

    Canadá es uno de los anfitriones de la Copa del Mundo junto con Estados Unidos y México y busca hacer historia en este Mundial.

    ITALIA CONSUMÓ UN NUEVO FRACASO

    La selección de Italia no pudo regresar a un Mundial luego de perder en tanda de penales frente a Bosnia en el repechaje de la UEFA, lo que significó que no clasificara por tercera ocasión consecutiva a una justa mundialista.

    La última vez que jugó un Mundial fue en Brasil 2014 donde tampoco la paso bien al quedar eliminados en la fase de grupos.

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