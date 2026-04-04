Canadá se burla de Italia y lanza peculiar campaña de cara al Mundial 2026
La selección canadiense lanzó una peculiar campaña para tener el apoyo de los fans italianos
La selección de Canadá aprovechó el fracaso de Italia de no clasificar a la Copa del Mundo de la FIFA 26 para burlarse y lanzar una campaña para invitar a los fans italianos a cambiar su playera por la del combinado de la Hoja de Maple.
A través de sus redes sociales el seleccionado canadiense lanzó esta iniciativa con un picante mensaje que dio la vuelta al mundo.
“ Estimados aficionados al fútbol italiano, No esperes cuatro años más. Cambia tu camiseta por la de Canadá”, se lee en la publicación.
Dicha campaña se llevó a cabo en el barrio de Little Italy de Toronto, lugar donde se encuentra una gran comunidad italo-canadiense.
La iniciativa resultó un éxito ya que una gran cantidad de personas llegaron al lugar para obtener la playera de Canadá, pese a que al final la Asociación Canadiense de Futbol no pidió a cambio la italiana.
Canadá es uno de los anfitriones de la Copa del Mundo junto con Estados Unidos y México y busca hacer historia en este Mundial.
ITALIA CONSUMÓ UN NUEVO FRACASO
La selección de Italia no pudo regresar a un Mundial luego de perder en tanda de penales frente a Bosnia en el repechaje de la UEFA, lo que significó que no clasificara por tercera ocasión consecutiva a una justa mundialista.
La última vez que jugó un Mundial fue en Brasil 2014 donde tampoco la paso bien al quedar eliminados en la fase de grupos.