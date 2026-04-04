Mundial 2026 Canadá se burla de Italia y lanza peculiar campaña de cara al Mundial 2026 La selección canadiense lanzó una peculiar campaña para tener el apoyo de los fans italianos

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Canadá lanza peculiar campaña y se burla de Italia tras fracaso mundialista

La selección de Canadá aprovechó el fracaso de Italia de no clasificar a la Copa del Mundo de la FIFA 26 para burlarse y lanzar una campaña para invitar a los fans italianos a cambiar su playera por la del combinado de la Hoja de Maple.

A través de sus redes sociales el seleccionado canadiense lanzó esta iniciativa con un picante mensaje que dio la vuelta al mundo.

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“ Estimados aficionados al fútbol italiano, No esperes cuatro años más. Cambia tu camiseta por la de Canadá”, se lee en la publicación.

Dicha campaña se llevó a cabo en el barrio de Little Italy de Toronto, lugar donde se encuentra una gran comunidad italo-canadiense.

La iniciativa resultó un éxito ya que una gran cantidad de personas llegaron al lugar para obtener la playera de Canadá, pese a que al final la Asociación Canadiense de Futbol no pidió a cambio la italiana.

Canadá es uno de los anfitriones de la Copa del Mundo junto con Estados Unidos y México y busca hacer historia en este Mundial.

ITALIA CONSUMÓ UN NUEVO FRACASO

La selección de Italia no pudo regresar a un Mundial luego de perder en tanda de penales frente a Bosnia en el repechaje de la UEFA, lo que significó que no clasificara por tercera ocasión consecutiva a una justa mundialista.