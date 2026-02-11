    Mundial 2026

    Marcelo Flores puede jugar con Canadá; se une a fuga de talentos en México

    El juvenil de Tigres realizói One Time Switch para poder defender a la selección de La Hoja de Maple.

    Por:Antonio Quiroga
    Video Uno más a la lista: Marcelo Flores se une a la fuga de talentos para Selección Mexicana

    Marcelo Flores recibió este miércoles 11 de febrero el aval de la FIFA para poder ser convocado por la selección de Canadá para el Mundial 2026.

    A pesar de que hace unas semanas el técnico de La Hoja de Maple, Jesse Marsch, señaló que había cometido un error con el juvenil, ahora ya no tendrá que preocuparse por eso.

    Cabe mencionar que el elemento de Tigres solamente jugó tres partidos con la Selección Mexicana, dos amistosos y uno de Concacaf Nations League, y fue convocado a la Copa América 2024 sin tener minutos en ningún juego.

    Flores realizó el famoso One Time Switch que utilizó la Federación Mexicana para los cambios de federación con Álvaro Fidalgo, Richard Ledezma y Brian Gutiérrez en el último mes.

    Marsch podrá llamar a Marcelo a partir de la siguiente fecha FIFA en marzo, donde Canadá tiene agendados partidos amistosos ante Islandia y Túnez en territorio canadiense.

    LA FUGA DE TALENTO DE MÉXICO A OTROS PAÍSES


    En los últimos años, la Selección Mexicana ha perdido jugadores con gran talento que han preferido defender a otro país en el futbol, el caso más reciente fue el de Alejandro Zendejas con Estados Unidos.

    Esta lista está básicamente conformada, en su mayoría, por futbolistas mexicoamericanos, aunque hay otros casos especiales:

    • Alejandro Zendejas - Estados Unidos
    • William Yarbroguh - Estados Unidos
    • Omar González - Estados Unidos
    • Carlos Bocanegra - Estados Unidos
    • Édgar Castillo - Estados Unidos
    • Jesús López - Guatemala
    • José Francisco Torres - Estados Unidos
    • Isidro Sánchez - Canadá
    • Joe Corona - Estados Unidos
    • Marcelo Flores - Canadá
    • Roberto Nurse - Panamá.
