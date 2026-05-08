    Canadá 2026

    Alphonso Davies será baja por lesión y Canadá se preocupa de cara al Mundial 2026

    La estrella de la selección canadiense se lesionó en el partido entre Bayern Munich y PSG y ahora queda en incertidumbre su participación en la Copa del Mundo.

    Por:
    Emmanuel Mondragón
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    Video ¡Alerta en Canadá! Alphonso Davies se lesiona a semanas del Mundial 2026

    Las alarmas se encendieron para Canadá, pues a semanas de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026 en donde serán anfitriones, recibieron la noticia de la lesión de sus estrella Alphonso Davies.

    El Bayern Munich dio a conocer el parte médico del jugador tras el partido ante el PSG por la Champions League e informó que sufrió una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo por lo que estará de baja varias semanas.

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    El equipo alemán no precisó el tiempo en el que estará fuera el futbolista y si podría recuperarse a tiempo para la Copa del Mundo que iniciará en junio.

    CANADÁ HARÁ TODO PARA QUE ALPHONSO DAVIES ESTÉ EN EL MUNDIAL

    La selección de Canadá hará todo lo que esté en sus manos para tener al jugador de vuelta. La federación canadiense ya se pronunció al respecto y aseguró que están en contacto con el jugador y que su prioridad será acompañarlo en su recuperación. Para ello pondrán a su alcance todos los recursos posibles para que se recupere para el arranque de la Copa del Mundo.

    "Estamos contigo, capitán. Estamos en estrecho contacto con Alphonso y seguimos conectados con el equipo médico del Bayern tras su reciente contratiempo.

    "Nuestra prioridad es acompañarlo en su recuperación y proporcionarle todos los recursos posibles, incluyendo la experiencia especializada en tejidos blandos, para ofrecerle el mejor acompañamiento posible y que recupere su plena forma antes de la Copa Mundial de la FIFA", expresó la federación canadiense en un comunicado.

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