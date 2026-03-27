Mundial 2026 Marcelo Flores revela por qué dejó al Tri: “Canadá se sintió más como casa” El futbolista de los Tigres habló sobre como tomó la decisión de ya no jugar para México.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Marcelo Flores y sus polémicas palabras: “En Canadá me sentí más en casa”

Marcelo Flores desató la polémica al revelar como tomó la decisión de jugar para Canadá y ya no para la Selección Mexicana donde disputó algunos juegos.

En entrevista para OneSoccer, el futbolista de los Tigres aseguró que en México no se sintió como en casa a diferencia de lo que siente en Canadá.

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"Estuve en el sistema mexicano desde los 15 años, pero en el poco tiempo que pasé en Canadá se sintió mucho más como estar en casa que todos esos años en México. No estoy diciendo nada malo del equipo, pero siento que también es como un tema cultural que no encaja conmigo… y tienes que ir a donde sientes que es lo correcto, y sentí que era lo correcto”, explicó Marcelo Flores.

Fue hace apenas unas semanas cuando el futbolista realizó el procedimiento “One Time Switch” para cambiar de federación y así poder representar a Canadá, y poder tener participación con la selección de la hoja de maple y poder aspirar a jugar el Mundial 2026.

Marcelo Flores tendrá la oportunidad de debutar con Canadá este sábado 28 de marzo cuando en amistoso se enfrenten a Islandia en el BMO Field en Toronto, como parte de su preparación para la Copa del Mundo.