Mundial 2026 Marcelo Flores debuta con Canadá en empate ante Islandia de cara al Mundial 2026 El jugador de Tigres entró a la mitad de la segunda parte.

Video Marcelo Flores debuta con Selección de Canadá en amistoso ante Islandia

Marcelo Flores debutó con la Selección de Canadá en el empate 2-2 con Islandia como parte del juego amistoso celebrado en Toronto de cara a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

El jugador de Tigres, que se decantó por el combinado de la Hoja de Maple, entró de cambio a la mitad del segundo tiempo y presenció el regreso de su selección con dos penales en menos de 10 minutos.

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Jonathan David se encargó de cobrar ambos al minuto 65 y 74 para rescatar un digno empate en casa y maquillar un desempeño que deja muchas dudas a uno de los tres anfitriones del Mundial 2026.

Islandia se había adelantado a los 9 minutos con el tanto de Orri Oskarsson, quien después anotaría el doblete a los 21 minutos para lo que parecía una victoria segura.

La Selección de Canadá disputará tres juegos amistosos más antes de su debut en el Mundial ante un rival aún por definir.

La Hoja de Maple recibirá a Túnez, después a Uzbekistán y luego a Irlanda en su gira de preparación de cara al 12 de junio.

Calendario completo de Canadá en la fase de grupos

Canadá disputará sus tres partidos del Grupo B en sedes de su país y Estados Unidos. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y Tiempo del Este.