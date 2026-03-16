    Mundial 2026

    Selección de Canadá presenta sus uniformes para el Mundial 2026

    La selección canadiense estrenará sus nuevas playeras en la fecha FIFA de marzo.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Esta es la playera de Canadá para el Mundial 2026.
    Esta es la playera de Canadá para el Mundial 2026.
    Imagen X Selección Canadá

    La Selección de Canadá presentó sus uniformes para jugar la Copa Mundial de la FIFA 26 de la que será anfitriona junto a Estados Unidos y México del próximo 11 de junio al 19 de julio.

    PUBLICIDAD

    La playera de local es en color rojo con su tradicional hoja de arce en tono bicolor y en el centro de la camiseta “apuntando al norte como gesto de ambición y progreso colectivos”.

    Mientras el jersey de visitante es en color negro y tiene un gráfico de hielo agrietado, además de una hoja de arce congelada. Está inspirado en los paisajes helados del país. Canadá y Nike aseguran que esta equipación “representan la nueva cara del futbol canadiense: segura, sin complejos y marcada por el reciente impulso competitivo”.

    “Las camisetas del equipo canadiense de 2026 están inspiradas en los elementos: la clásica iconografía de la hoja de arce junto con el sigiloso y peligroso héroe del hielo negro y la inquebrantable mentalidad del equipo”, mencionó la selección canadiense en su cuenta de X.

    Cabe destacar que, la Selección de Canadá dio a conocer sus nuevas playeras el mismo día en que Estados Unidos reveló sus uniformes para el Mundial 2026.

    Canadá, dirigida por Jesse Marsch, estrenará sus nuevas camisetas en esta fecha FIFA de marzo cuando enfrente a Islandia y Túnez el próximo 28 y 31 de marzo, respectivamente, en el BMO Field de Toronto.

    Canadá forma parte del Grupo B del Mundial 2026 junto a Catar, Suiza y un rival por definir que saldrá del Repechaje UEFA A entre Italia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia y Herzegovina.

    Video Así es el uniforme que Estados Unidos usará en el Mundial 2026
    Relacionados:
    Mundial 2026Canadá 2026Equipos Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Un hombre por semana
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Polen
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX