Mundial 2026 Selección de Canadá presenta sus uniformes para el Mundial 2026 La selección canadiense estrenará sus nuevas playeras en la fecha FIFA de marzo.

Esta es la playera de Canadá para el Mundial 2026. Imagen X Selección Canadá

La Selección de Canadá presentó sus uniformes para jugar la Copa Mundial de la FIFA 26 de la que será anfitriona junto a Estados Unidos y México del próximo 11 de junio al 19 de julio.

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La playera de local es en color rojo con su tradicional hoja de arce en tono bicolor y en el centro de la camiseta “apuntando al norte como gesto de ambición y progreso colectivos”.

Mientras el jersey de visitante es en color negro y tiene un gráfico de hielo agrietado, además de una hoja de arce congelada. Está inspirado en los paisajes helados del país. Canadá y Nike aseguran que esta equipación “representan la nueva cara del futbol canadiense: segura, sin complejos y marcada por el reciente impulso competitivo”.

“Las camisetas del equipo canadiense de 2026 están inspiradas en los elementos: la clásica iconografía de la hoja de arce junto con el sigiloso y peligroso héroe del hielo negro y la inquebrantable mentalidad del equipo”, mencionó la selección canadiense en su cuenta de X.

Ice cold icons.



Canada’s 2026 Team Jerseys are shaped by the elements: the classic maple leaf iconography along with stealthily dangerous black ice hero the unshakable mentality of the team.



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Cabe destacar que, la Selección de Canadá dio a conocer sus nuevas playeras el mismo día en que Estados Unidos reveló sus uniformes para el Mundial 2026.

Canadá, dirigida por Jesse Marsch, estrenará sus nuevas camisetas en esta fecha FIFA de marzo cuando enfrente a Islandia y Túnez el próximo 28 y 31 de marzo, respectivamente, en el BMO Field de Toronto.

Canadá forma parte del Grupo B del Mundial 2026 junto a Catar, Suiza y un rival por definir que saldrá del Repechaje UEFA A entre Italia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia y Herzegovina.