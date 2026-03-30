Marcelo Flores Marcelo Flores entrega su camiseta a su padre tras debutar con Canadá El futbolista de Tigres tuvo un hermoso momento con su familia tras el juego contra Islandia.

Video Marcelo Flores entrega su camiseta a su padre tras debutar con Canadá

Marcelo Flores sigue siendo noticia estos días. Lo fue por el “one time switch” que hizo de México a Canadá, luego por su convocatoria con el conjunto de la hoja de maple y también por su debut. Ahora, de nueva cuenta lo ha hecho, pero por un lindo detalle que ha tenido con sus padres.

Tras su debut con el conjunto canadiense el sábado pasado en el empate 2-2 ante Islandia (ingresó a mitad de la segunda mitad y ayudó al regreso de su selección en el marcador), se acercó a la tribuna donde estaba su familia.

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Y ahí, en un video publicado por Toronto FC News Outlet en X, se le puede ver despojándose de la playera roja y aproximarse a ellos.

Estrecha la mano de su padre, Rubén Flores, que le acaricia la cabeza, besa a su madre, Susan Dorrell (que porta un gorro de Canadá) y entregarles su primer jersey de juego con su nuevo representativo nacional con el número 20 que toma su padre, que le vuelve acariciar la cabeza.

Marcelo Flores y su decisión de representar a Canadá

Hace unos días, en entrevista para OneSoccer, el futbolista de los Tigres, nacido en el país de la Hoja de Maple, aseguró que en México no se sintió como en casa a diferencia de lo que siente ahora mismo en Canadá.

"Estuve en el sistema mexicano desde los 15 años, pero en el poco tiempo que pasé en Canadá se sintió mucho más como estar en casa que todos esos años en México. No estoy diciendo nada malo del equipo, pero siento que también es como un tema cultural que no encaja conmigo… y tienes que ir a donde sientes que es lo correcto, y sentí que era lo correcto”, explicó.

Hace unas semanas, el futbolista realizó el procedimiento “One Time Switch” para cambiar de federación y así poder representar a Canadá. Ahora mismo, es parte de los jugadores que pelea por un sitio para jugar el Mundial 2026.