Canadá 2026 Marcelo Flores confirma ruptura de ligamento cruzado anterior previo al Mundial 2026 El jugador de Tigres había sido convocado con Canadá para disputar la Copa del Mundo.

Video Marcelo Flores sufre ruptura de ligamento y se perderá el Mundial 2026 con Canadá

Por medio de redes sociales, el jugador de Tigres confirmó lo peor: la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. En un sentido mensaje, Marcelo Flores agradeció los mensajes de apoyo tras la devastadora noticia.

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"Perdón por no contestar a nadie todavía, son tiempos muy difíciles. Perdí mi ligamento cruzado anterior.

"Solo quería agradecerles a todos por sus mensajes. No he estados usando el cel ni he revisado los mensajes, pero prometo responderles a todos y aprecio mucho su preocupación. Volveré más fuerte", escribió en una story en Instagram.

Tras el mensaje de Marcelo Flores, la Selección de Canadá reaccionó con el siguiente mensaje:

"Estamos en contacto con Marcelo y el cuerpo médico del Club Tigres sobre la lesión que sufrió anoche. Nuestros pensamientos están contigo, Marcelo".