Canadá 2026 Marcelo Flores sufre lesión en la Final de Concacaf y pone en riesgo el Mundial El ofensivo de Tigres quiso driblar dentro del área en un ataque ante Toluca en la Final de la Concacaf Champions League y su rostro lo dice todo.

Video ¿Se pierde el Mundial? Marcelo Flores sale lesionado del Toluca vs. Tigres

Marcelo Flores, mediocampista ofensivo de Tigres, encendió las alertas con su equipo y también a nivel de selección luego de salir por lesión en la recta final del partido de la Final de la Concacaf Champions Cup 2026.

Fue sobre el minuto 76 que Marcelo Flores quiso driblar en el área cuando se le atoró la pierna derecha y se le ‘quebró’ la rodilla hasta dejarlo tendido en el césped con rostro de desesperación y a sabiendas de que se trataba de algo grave.

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Si bien se puso de pie por sí mismo, tras salir de la cancha no aguantó el dolor y debió continuar hacia los vestidores apoyado por el cuerpo médico de Tigres hasta dejar a la vista la pierna derecha colgada para evitar un apoyo perjudicial.

A espera del reporte médico oficial, todo hace parecer que la recuperación de Marcelo Flores llevará algunas semanas; por su suerte, con Tigres concluyó la temporada tanto en la Liga MX como en la Concacaf Champions Cup.

MARCELO FLORES, ¿FUERA DEL MUNDIAL 2026?

Con la lesión de la rodilla derecha, Marcelo Flores ahora puso en duda su participación con la Selección de Canadá en el Mundial 2026 que comienza ya en menos de dos semanas.

Fue el pasado viernes cuando la Selección de Canadá dio a conocer su lista definitiva para la Copa del Mundo de la FIFA de este verano en la que está incluido el futbolista que también porta la nacionalidad mexicana y que incluso llegó a jugar con el Tricolor.