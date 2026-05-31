    Mundial 2026

    Por qué le dicen La Hoja de Maple a la Selección de Canadá: origen e historia del apodo

    El origen del mote del equipo canadiense se debe principalmente en relación a un árbol.

    Por:David Espinosa
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    La selección de Canadá, una de las tres anfitronas del Mundial 2026, tiene un apodo al que siempre se le hace referencia alrededor del mundo, ese mote es el de La Hoja de Maple.

    Este sobrenombre tiene total relación con la bandera, que es su insignia mundial, aunque ese símbolo es gracias a un árbol.

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    El conjunto canadiense es una de las selecciones que ha clasificado a la Copa Mundial de la FIFA y con su participación en la justa de Mundial 2026, Canadá llegará a un total de tres participaciones en este tipo de eventos.

    HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE CANADÁ


    El apodo de La Hoja de Maple, proviene del árbol de arce, una especie que se puede encontrar en casi todo el territorio canadiense, por lo que es muy popular.

    El arce es la fuente principal de su economía al producirse millones de galones y abastecer al mundo entero casi en su totalidad.

    El mismo símbolo de La Hoja de Maple es usado por la Asociación Canadiense de Futbol, que también la usa como parte de su logo con el que se conoce en el mundo del futbol.

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