Mundial 2026 Por qué le dicen La Hoja de Maple a la Selección de Canadá: origen e historia del apodo El origen del mote del equipo canadiense se debe principalmente en relación a un árbol.

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La selección de Canadá, una de las tres anfitronas del Mundial 2026, tiene un apodo al que siempre se le hace referencia alrededor del mundo, ese mote es el de La Hoja de Maple.

Este sobrenombre tiene total relación con la bandera, que es su insignia mundial, aunque ese símbolo es gracias a un árbol.

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El conjunto canadiense es una de las selecciones que ha clasificado a la Copa Mundial de la FIFA y con su participación en la justa de Mundial 2026, Canadá llegará a un total de tres participaciones en este tipo de eventos.

HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE CANADÁ



El apodo de La Hoja de Maple, proviene del árbol de arce, una especie que se puede encontrar en casi todo el territorio canadiense, por lo que es muy popular.

El arce es la fuente principal de su economía al producirse millones de galones y abastecer al mundo entero casi en su totalidad.