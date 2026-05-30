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    Toluca derrota en penales a Tigres y es campeón de la Concacaf Champions Cup

    Después de más de 20 años lo Diablos Rojos volvieron a ser campeones de la región al derrotar en penales a Tigres.

    Por:
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    Video ¡Jorge Díaz Price le está dando la Champions Cup de Concacaf a Toluca!

    Toluca acabó con la sequía para consagrarse campeón de la Concacaf Champions Cup 2026 al derrotar en tanda de penales a Tigres en un partido cardiaco para amarrar su boleto el próximo Mundial de Clubes.

    Los Diablos Rojos y los felinos se vieron las cancha del estadio Nemesio Diez, que lució una gran entrada como hace unos meses en la final del Apertura 2025 de la Liga MX, y nuevamente los locales se quedaron con la copa desde los 11 pasos.

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    En la primera parte del encuentro hubo pocas emociones en los arcos rivales, las más clara se dio en la recta final cuando Ángel Correa desaprovechó una jugada clara al quedar solo frente al arco del Toluca.

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    Para el segundo tiempo fueron los Tigres que tuvieron las mejores oportunidades, pero gracias a Luis García los Diablos Rojos mantuvieron el arco en cero luego de las grandes atajadas del arquero mexicano.

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    Tras los 90 minutos el invitado no llegó y se tuvieron que jugar 30 minutos más, y fue el Toluca que se adelantó en el marcador con un golazo de Jorge Diaz a los 105' que parecía que le deba al título en tiempo extra.

    Video ¡Jorge Díaz Price le está dando la Champions Cup de Concacaf a Toluca!


    Sin embargo, a l minuto 115, Joaquim empató el marcador con un cabezazo que mandó el juego a la tanda de penaltis como hace unos meses.

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    Ya en la tanda de penaltis todo se definió en muerte súbita donde en el séptimo penal de los Tigres , Luis García volvió a lucirse al atajar un penal a Purata para el 6-5 final desde los once pasos y darle la Concacaf Champions Cup y el boleto al Mundial de Clubes.

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