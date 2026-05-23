Canadá 2026 Los futbolistas Kamal Miller y Theo Bair se pierden el Mundial con Canadá El defensa y el delantero no entran en la convocatoria definitiva de la Selección de Canadá, para la Copa del Mundo 2026.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Kamal Miller y Theo Bair se pierden el Mundial con Canadá

A una semana de que se dé a conocer la convocatoria de la Selección de Canadá para la Copa del Mundo 2026. El representativo de la hoja de maple no llamará a Kamal Miller y Theo Bair, para la justa deportiva.

Bair, formó parte de la Selección de Canadá en la Copa América del 2024 y Miller, fue defensa titular en los tres partidos de su representativo en el Mundial del 2022, y han sido informados que no entran en los planes del técnico Jesse Marsch.

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La presentación oficial de la lista de jugadores de Canadá para la Copa del Mundo está programada para el viernes 29 de mayo.

Theo Blair pertenece al AJ Auxerre de la Ligue 1 francesa y actualmente está cedido al Lausanne de la Superliga suiza. Blair tuvo un buen arranque de temporada anotando seis goles en ocho partidos, su desempeño lo llevó a la convocatoria de Canadá para la Fecha FIFA de septiembre pasado.

Una lesión en el tobillo mantuvo a Blair fuera de la plantilla del Lausanne durante seis semanas.