Canadá 2026 Marcelo Flores fue convocado por Canadá para jugar el Mundial 2026 Flores aceptó hace unos meses la invitación de Canadá a las convocatorias y hoy cumple el objetivo de ir a la Copa Mundial 2026.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Marcelo Flores oficialmente jugará el Mundial 2026 con Canadá

El sueño de disputar una Copa del Mundo finalmente se hará realidad para Marcelo Flores. Sin embargo, el futbolista de Tigres no lo hará con la Selección Mexicana, como muchos imaginaron, sino defendiendo los colores de Canadá.

La selección canadiense, una de las tres anfitrionas del torneo junto con México y Estados Unidos, hizo oficial su convocatoria de 26 futbolistas para la justa mundialista, una lista en la que aparece el nombre del mediocampista de 22 años.

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¿Por qué Marcelo Flores puede representar a tres selecciones?

Flores fue considerado durante años como una de las grandes promesas del futbol mexicano. Su nacionalidad mexicana la obtuvo por su padre, Rubén Flores, quien jugó profesionalmente en Atlante. Nació en Canadá y, por esa razón, también cuenta con dicha nacionalidad.

Además, podría representar a Inglaterra porque su madre, quien es canadiense, tiene ascendencia inglesa de forma directa.

¿Cuál fue el recorrido de Marcelo Flores en el futbol?

Jugó en la categoría Sub-16 de Inglaterra, pero aceptó la invitación para formar parte del combinado mexicano en las categorías Sub-15 y Sub-20. En 2022 fue convocado por la selección mayor de México, aunque nunca logró mostrar un gran rendimiento.

A nivel de clubes, debutó con Arsenal en 2022, pero fue enviado a préstamo al Real Oviedo de España. Desde 2023 juega con Tigres en la Liga MX.

Ante las pocas oportunidades que recibió Marcelo para ser tomado en cuenta por la Selección Mexicana, decidió aceptar la invitación de Canadá para futuras convocatorias, y hoy esa decisión dio resultados.

A sus 22 años, el jugador tendrá la oportunidad de vivir su primera Copa del Mundo y hacerlo en un escenario inmejorable, representando a una de las selecciones anfitrionas. Así, Marcelo Flores cumplirá el objetivo con el que soñó desde niño: disputar un Mundial. La diferencia es que lo hará con Canadá y no con México.

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Lista de convocados por Canadá para la Copa Mundial FIFA 2023

PORTEROS

Maxime Crépeau - Orlando City

Owen Goodman - Crystal Palace

Dayne St. Clair - Inter Miami CF

DEFENSAS

Moïse Bombito - OGC Nice

Derek Cornelius - Marsella

Alphonso Davies - Bayern Múnich

Luc de Fougerolles - Fulham

Alistair Johnston - Celtic

Alfie Jones - Middlesbrough

Richie Laryea - Toronto FC

Niko Sigur - Hajduk Split

Joel Waterman - Chicago Fire FC

MEDIOCAMPISTAS

Ali Ahmed - Norwich City

Tajon Buchanan - Villarreal

Mathieu Choinière - LAFC

Stephen Eustáquio - LAFC

Marcelo Flores - Tigres UANL

Ismaël Koné - Sassuolo

Liam Millar - Hull City

Jonathan Osorio - Toronto FC

Nathan Saliba - Anderlecht

Jacob Shaffelburg - LAFC

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DELANTEROS

Jonathan David - Juventus

Promise David - Union Saint-Gilloise

Cyle Larin - Mallorca

Tani Oluwaseyi - Villarreal