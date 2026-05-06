Mundial 2026 Brasil en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador La selección de La Canarinha sufrió de más en las Eliminatorias de Conmebol hasta con cambio de DT.

Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo C de la Copa del Mundo 2026

La Selección de Brasil clasificó al Mundial 2026 con mucha angustia en las Eliminatorias de la Conmebol al finalizar en la quinta posición, al peor de su historia.

La Canarinha poco a poco ha dejado de ser el equipo temible al que muchos querían evitar en una Copa del Mundo, aunque sigue con la marca de asistir a todas las ediciones del torneo desde 1930.

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BRASIL

EN MUNDIALES



Brasil disputará su Copa del Mundo 23 en su historia, pero con la deuda pendiente de no brillar como en el pasado desde que fue campeón del mundo por quinta ocasión.

La historia de Brasil de participar en todos los Mundiales tiene un extenso palmarés al ser Pentacampeón del mundo, Subcampeón en dos ocasiones y acabar en Tercer Lugar y Cuarto Lugar, también dos veces.

Desde 2002, el Scratch du Oro casi siempre se queda en Cuartos de Final, salvo la vez que fue local en 2014 y es recordada por la goleada que Alemania le impuso de 7-1 en Semifinales.

Participaciones en Mundiales: 23 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026)

23 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026) Títulos: 5

5 Mejor posición: 1°, Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002.

ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE

BRASIL

EN MUNDIALES



En sus 21 participaciones previas en la Copa del Mundo que ha asistido la selección de Brasil, se ubica en el puesto 1 de 80 en el histórico.

Sus números y estadísticas del cuadro de La Verdeamarelha en Mundiales es de 114 partidos con saldo de 76 triunfos, 19 empates y 19 derrotas. Con 237 goles anotados, 108 goles recibidos y efectividad del 72.32%.

ENTRENADOR DE

BRASIL



Carlo Ancelotti sustituyó a Dorival Junior en 2025 al complicarse la clasificación de Brasil al Mundial 2026, pero al final logró el tan anhelado boleto a la Copa del Mundo.

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Ancelotti nació en Italia y es el primer director técnico que no es brasileño al frente de La Verdeamarelha, cuenta con 66 años y es técnico desde 1995. Es la primera vez que el italiano dirige a una selección nacional tras un extenso palmarés en clubes.