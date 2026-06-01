Mundial 2026 Por qué le dicen La Albiceleste a la Selección de Argentina: origen e historia del apodo El mote del conjunto de Sudamérica data desde hace más de 100 años que usan su uniforme habitual.

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La selección de Argentina logró su boleto a la Copa Mundial 2026 y tiene un apodo característico con el que se ha dado a conocer, La Albiceleste.

Este sobrenombre va completamente de la mano con los colores de su bandera, que están distribuidos en tres franjas horizontales, dos celestes y una blanca en el medio y en cuyo centro se exhibe un sol.

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La combinación de estos dos colores es denominado comi albino y posteriormente, de forma coloquial, se empezó a denominar como albiceleste.

HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE ARGENTINA



El origen del mote de La Albiceleste de la selección de Argentina data desde hace más de 100 años, en específico desde 1908 cuando comenzó a usar esos colores en su camiseta.

La Argentina de Messi, que busca el bicampeonato en el Mundial 2026 y su cuarta corona en el historial, también puede ser llamado como Los Gauchos, aunque es muy poco habitual que se les diga así.