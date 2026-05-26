    Mundial 2026

    Scaloni nervioso por lesión de Messi a días del inicio del Mundial 2026

    El estratega de la selección Argentina espera que no sea grave la molestia que presentó la ‘Pulga’ con Inter Miami.

    Por:Raúl Martínez
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    Video Lionel Scaloni con preocupación por la lesión de Messi a días del Mundial 2026

    Lionel Scaloni mostró un poco de preocupación por el estado de salud de Messi luego de que abandonará el último partido del Inter Miami con molestias en la pierna izquierda.

    El estratega de la selección de Argentina mencionó que espera que el primer diagnostico de las Garzas sean ciertos luego de que informaran que solo era una sobrecarga muscular y no algo de gravedad.

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    "Estábamos viendo con el cuerpo técnico el partido de Inter Miami contra Philadelphia acá en el predio y vimos que pidió el cambio y no estaba bien. Las primeras noticias no son tan malas. Esperamos que no le haya pasado nada y ahora veremos bien qué evolución tiene"

    "Imagino que le harán estudios. A todos nos hubiera gustado que llegue sin ningún tipo de problemas, pero no está siendo así, la mayoría de los jugadores que tuvieron problemas todavía no están del todo recuperados y la meta es intentar recuperarlo a Lio para que llegue lo mejor posible aseguró en entrevista para DSports.

    Los campeones del mundo comenzaron su preparación rumbo al Mundial 2026 donde previo a su debut enfrentará a Honduras e Islandia.

    Argentina debutará en la Copa del Mundo el 16 de junio frente a Argelia.

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