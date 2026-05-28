Franco Mastantuono apunta a quedar fuera con Argentina del Mundial 2026
Este elemento puede no aparecer en la convocatoria final de Lionel Scaloni de este viernes.
Franco Mastantuono citado en la prelista de Argentina para la Copa del Mundo, apunta a no quedarse en la lista final de la Albiceleste para el Mundial 2026.
El jugador de 18 años que milita en el Real Madrid puede ser una de las sorpresas, en cuanto ausencias, que tenga el conjunto comandado por Lionel Scaloni.
La razón de la baja de Franco Mastantuono para el Mundial 2026
Reportes de diversos medios en Argentina, señalan que Franco Mastantuono quedará fuera debido a la falta de minutos que tuvo en los últimos meses con el Real Madrid.
A pesar de que a su 18 años es considerado una de las mejores promesas a nivel mundial con su perfil zurdo, el mediocampista inició con el pie derecho su etapa en España, pero luego se diluyó.
Tuvo confianza con Xabi Alonso al mando, pero luego una pubalgia y la llegada de Álvaro Arbeloa, provocaron la pérdida de partidos en cancha en los últimos meses.
Ante esto, también la recuperación de Giovani Lo Celso, puede ser una de las razones de Lionel Scaloni para dejarlo fuera del Mundial 2026 a su corta edad, con la ilusión de estar en el Mundial 2030, donde Argentina será anfitrión.