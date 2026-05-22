Argentina 2026 Así es el avión homenaje a Lionel Messi y a Argentina para el Mundial 2026 Una aerolínea argentina luce los colores de la Albiceleste y hace también un homenaje a Leo con motivo de la Copa del Mundo.

Video Así es el avión homenaje a Lionel Messi y la Selección de Argentina para el Mundial 2026

El Mundial 2026 está por comenzar este verano en México, Estados Unidos y Canadá, una edición inédita por tratarse de la primera con tres países sede y con 48 selecciones participantes que abren una fase de eliminación directa más con los Dieciseisavos de Final.

A esta Copa del Mundo, la Selección de Argentina llega como la actual defensora luego de ganar el Mundial Qatar 2026 con Lionel Messi como capitán y su máxima estrella.

PUBLICIDAD

Es por ello que una aerolínea argentina, Aerolíneas Argentinas, diseñó parte de su flotilla con los colores de la Albiceleste y las tres estrellas de los títulos mundiales del equipo en la parte inferior de la aeronave.

En el empenaje o en la cola del avión llevará los colores principales de la playera de la Selección de Argentina y el número 10 en honor a Lionel Messi, quien disputará su sexta Copa del Mundo de la FIFA, y la cinta de capitán.

La aerolínea presentó su aeronave conmemorativa como “el avión más argentino del mundo” y que tendrá vuelos especiales hacia Kansas City y Dallas, las ciudades donde la Selección de Argentia disputará sus partidos de la Fase de Grupos.